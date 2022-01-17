减少对中国供应链的依赖，特斯拉将从中国境外获得关键电池组件

特斯拉公司正在准备从莫桑比克进口电动车电池的关键部件，分析师认为，这是一个旨在减少对中国供应链依赖的做法。

广告 继续浏览后续

美联社1月16日报导说，上个月，马斯克旗下的特斯拉公司与澳洲的企业签署了一项协议，这份协议帮助特斯拉获得从莫桑比克进口的石墨矿。根据披露的协议内容，特斯拉的德州工厂将采购澳洲西拉资源公司（Syrah Resources）路易斯安那加工厂80%的石墨矿产能，这些矿产的原产地来自莫桑比克，每年达到8000吨。计划将从2025年开始实施。

英国电池材料数据和情报分析商-英国基准矿业情报（Benchmark Mineral Intelligence）的董事总经理西蒙·摩尔斯(Simon Moores)表示，这笔交易是特斯拉提高电池生产能力计划的一部分，交易也将减少特斯拉对中国石墨矿的依赖。

在这个消息发布之前，特斯拉曾宣布在新疆成立分销办公室，引发美国乃至世界多国的强烈谴责。摩尔斯认为，特斯拉签署莫桑比克进口协议的做法与地缘政治有关，新的交易能够帮助特斯拉减少在中共问题上遭遇的质疑，也释放出美国境内制造锂离子电池的信号。

他指出，特斯拉每年生产近100万辆电动汽车，而采购足够的电池是完成生产的重要途径。对于澳洲的矿业公司来说，这笔交易是一个好的开始，因为近年以来，中澳关系紧张程度加剧，企业希望把产品供应给与中共无关的买家。