为缓解俄乌边界紧张 布林肯18日启程欧洲之行 并敲定21日会见俄外长

在俄罗斯与乌克兰边界情势紧张之际，俄罗斯“工商日报”18日报导，俄国外交部长拉夫罗夫和美国国务卿布林肯将于21日在日内瓦会谈，讨论莫斯科向西方寻求的安全保证。一名美国国务院高阶官员说，布林肯将在会谈中敦促俄国立即採取行动让乌克兰情势降温。

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中央社综合报道：俄罗斯“工商日报”（Kommersant）引述其消息来源表示，俄罗斯外长拉夫罗夫（Sergei Lavrov）和美国国务卿布林肯18日在电话交谈中同意这项会谈。

上述高阶官员向记者简报时表示，尽管国际外交行动持续不断，俄罗斯却升高紧张情势，随时可能对乌克兰发动攻击，可能在元月至二月间。

白宫发言人莎琪（Jen Psaki）也表示，乌克兰危机极其危险，俄国随时可能对乌克兰发动攻击。

美国国务院表示，在担心俄罗斯可能入侵乌克兰之际，布林肯今天18日将搭机前往乌克兰展现支持，预定19日在基辅会晤乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）。

布林肯20日也会前往柏林，与英国、法国和德国就乌克兰危机进行四方会谈。

“工商日报”报导，之后布林肯接著将前往日内瓦与拉夫罗夫会谈。

俄罗斯外交部在声明中说，拉夫罗夫和布林肯今天讨论了很快地进行更多接触的可能性。

声明中说，拉夫罗夫告诉布林肯，莫斯科需要美国对其安全要求的“具体”答覆，他“重申华盛顿必须尽快对所提及的文件提供逐条的书面评论”。

有报道说：布林肯在动身之前曾于周一和俄罗斯外长拉夫罗夫举行了电话会谈，美国国务院发表的声明说：“双方讨论了1月10日举行的战略稳定对话、1月12日举行的俄罗斯-北约理事会会议以及1月13日举行的欧安组织常设理事会会议。布林肯强调了继续通过外交努力缓和紧张局势的重要性，这种紧张局由俄罗斯军事力量在国内以及乌克兰边境附近集结引起并令人深感忧虑。”