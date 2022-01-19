驻日美军训练移转的整备地在日本西之表市民中引起巨大争议

日本政府将在鹿儿岛县西之表市的马毛岛兴建自卫队基地，并作为驻日美军航舰舰载机进行“陆地模拟航空母舰甲板起降训练”的整备地，西之表市民对此反应两极。

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中央社援引南日本放送电视台报导，有关日本政府准备将西之表市的马毛岛当成美军训练移转的整备地一事，防卫省12日正式告知西之表市市长八板俊辅，已决定将马毛岛列为美军训练移转的整备地，而不是候选地。

本身反对马毛岛军事基地化的八板长17日至21日听取相关团体的意见。17日上午听取赞成基地整备的市民团体的意见，下午听取反对立场的市民团体意见。

针对马毛岛基地化一事，“西之表市与马毛岛之未来创造推进协议会”属赞成派，这个会的事务局长杉为昭说：“中种子町、南种子町将兴建自卫队相关设施，为何西之表市什么都没建，期待西之表市兴建官舍。”

杉为昭表示，政府决定在马毛岛建自卫队基地，西之表市应该善加利用，在振兴地方、发展、国防等各层面与政府携手合作。

“反对马毛岛建美军设施的市民及团体联络会”会长三宅公人则表示，希望西之表市长努力不要同意让马毛岛变成基地，不要等着环评的准备文件做好，而是要积极与防卫省（国防部）联系。

三宅说：“这不仅是马毛岛要兴建美军的训练设施而已，而是背后听到战争的跫音渐渐传来，不希望马毛岛成为突破口。”

日本共同社报导，马毛岛一直被视为日本设立自卫队和驻日美军航舰舰载机进行陆地模拟航空母舰甲板起降训练移转候选地，美日两国政府已正式决定将这座岛列为整备地。但因决策不透明，所以引起部分西之表市市民反弹，认为民意遭漠视。

有居民认为防卫省是想造成既成事实，让居民放弃反对兴建基地。

当然也有赞成在马毛岛兴建基地的人士，这些人期待获得国家补助，振兴经济。防卫省地方协力局长冈真臣表示，从西南地区的防卫及日美同盟的威慑力来看，马毛岛的建设相当重要。