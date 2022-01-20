多个国家议会决议谴责中国在新疆对维吾尔人种族灭绝

法国国民议会议员20日通过了一项不具约束力的决议，指出国民议会 "正式承认中华人民共和国当局对维吾尔人实施的暴力构成了反人类罪和种族灭绝罪"，并 "谴责 "这一行为。该议案也促请法国政府也谴责中国在新疆种族灭绝。据人权组织指责，中国将100多万穆斯林关在政治再教育集中营。法新社说，在发生了一系列归咎于伊斯兰教徒和分裂分子的恐怖袭击事件后，维吾尔族人尤其成为镇压目标。

广告 继续浏览后续

据法新社今天报道称，在法国国民议会之前，已经有几个西方国家的议员谴责中国对维吾尔人的 "种族灭绝"。

但是北京表示，这些营地实际上是职业培训中心，旨在让他们远离激进主义。

比利时国会议员首先于2021年6月15日在一个议会委员会就一项决议表决，警告中国的穆斯林维吾尔少数民族存在 "严重的种族灭绝风险"。7月8日，该议案在众议院全体会议上得到确认。

英国议会下院于2021年4月22日通过了一项不具约束力的动议，将北京对新疆维吾尔族和其他少数民族的镇压谴责为 "种族灭绝"。

2021年2月25日，荷兰国会议员在欧盟率先通过一项不具约束力的动议，承认 "中国正在发生针对维吾尔少数民族的种族灭绝"。

加拿大国会议员于2021年2月22日通过一项不具约束力的动议，将中国对其维吾尔少数民族的镇压等同于 "种族灭绝"，并呼吁特鲁多的政府也做相同的谴责。

2021年1月19日，在拜登入主白宫的前夕，即将离任的美国国务卿迈克-蓬佩奥说，美国认为中国正在对新疆地区的维吾尔族穆斯林 "实施种族灭绝"。"同一天，拜登政府未来的国务卿安东尼-布林肯在一次议会听证会上回答一位参议员，问他是否同意谈论 "种族灭绝"。拜登在2020年11月的选举前曾说过，根据他的竞选团队在8月发表的声明，对维吾尔这个穆斯林少数民族的镇压构成了 "中国专制政府实施的种族灭绝"。

法新社说，此外，2020年12月17日，欧洲议会以压倒性多数通过了一项决议，谴责中国对维吾尔族、哈萨克族和吉尔吉斯族等少数民族的强迫劳动制度，承认他们是 "相当于反人类罪 "的人权侵犯行为的受害者。