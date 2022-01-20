奥密克戎高峰若结束，是否意味着结束新冠大流行？

奥密克戎毒性下降的现象，首先在南非被人发现，之后在英国，丹麦和法国均得到了证实。

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从疫情走势来看，奥密克戎的特殊性致使法国住院人数高峰和重症监护室人数高峰来得要比以往几次要慢。十几天前，巴黎各大医院收治的新冠患者当中，德尔塔毒株仍然占主导地位；日前法国卫生部旗下数据与科研所发布了一批数据，发现每日感染奥密克戎的人数需要达到去年年底感染德尔塔人数的三倍，才会出现类似于十二月由德尔塔引发的疫情高峰。

法国卫生部数据与科研所表示，鉴于目前的疫情走势，这种疫情高峰极不可能再现。不过，由于奥密克戎的高传染性，住院人数仍在不断上涨，所幸的是目前奥密克戎导致的住院时间比此前平均减少了三分之一，因此各大医院的压力未至暴涨。

此外，法国国家科学研究中心生物研究员德巴尔表示，鉴于目前法国的日增感染人数，对新冠病毒完全没有免疫的人将会越来越少，这或将允许公众接触到奥密克戎变种时，不必要付出过大的牺牲。疫苗接种工作的大力开展也将极大限制住可能出现的新疫情浪潮。传染病学家弗拉豪特认为，法国可能还会遭受新的变种，但也许不再会出现医疗系统饱和的风险了。另外，从一月底开始，法国民众有望能够开始购买口服防新冠重症与死亡的药物Paxlovid，实验室宣布其防止重症或死亡的有效性为89%。

不过，由于新冠病毒可以重复感染人体，且现有疫苗保护性在几个月后即下降，专家们认为或许无法达到集体免疫。又因为奥密克戎之后，可能会继续出现新变种，尤其奥密克戎新变种BA.2已导致丹麦感染人数再次攀升，因此专家们仍呼吁谨慎。

目前，西班牙等一些欧洲国家正在制定初步计划，以确定何时开始将新冠病毒视为“地方性”疾病，而非“大流行”。但世界卫生组织等警告说，世界离宣布大流行病结束还很遥远。

美联社指出，当疾病根据既定模式在某些地区定期发生时，它们就是“地方病”，而“大流行”是指导致不可预测的疾病浪潮的全球性爆发。对于许多国家而言，将一种疾病指定为“地方病”，意味着削减可用于对抗它的资源，因为它可能不再被视为突发的公共卫生事件。何时从“大流行”变成“地方病”，大多数富裕国家可能会自己做出决定，这取决于病毒在其境内的传播方式以及新病例引起大规模爆发的可能性。不过，世界卫生组织欧洲总部传染病专家斯莫伍德表示，将冠状病毒定义为“地方病”仍然“还有很长的路要走”。她本月早些时候说：“我们仍然有很大的不确定性，而且病毒正在迅速发展”。

但从技术上讲，世界卫生组织并未宣布大流行病，其最高警戒级别是全球卫生紧急情况，自2020年1月以来，联合国卫生机构每三个月召集一次专家委员会来重新评估情况。当世界卫生组织的专家宣布新冠不再符合全球紧急情况时，大流行的状态可能会被认为结束。另外美联社还指出，其他一些观点认为，将新冠指定为“地方病”可以说是一个政治问题，而不是科学问题，转变的契机点在于，国家及其公民愿意容忍多少疾病和死亡。

但就算是新冠从大流行状态进入地方病状态，这也并不意味着风险的结束。包括肺结核和艾滋病毒在内的许多严重疾病在世界部分地区被认为是地方病，并且每年继续导致数十万人死亡。卫生官员警告说，即使在新冠成为像季节性流感这样的既定呼吸道病毒之后，该病毒仍将继续对某些人保持致命的能力。杜克大学传染病专家伍兹说，即使在大流行结束后，“新冠病毒仍将伴随着我们。不同之处在于，人们不会因此而无差别地死亡，而且病毒会变得常规，我们将为所有人提供更好、更公平的疫苗、治疗和诊断方法”。