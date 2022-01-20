德国司法调查指控前教皇对数起教会性侵案知情并包庇 梵蒂冈说羞耻与悔恨

德国一间法律事务所今（20）日发表调查报告指出，天主教前教宗本笃16世（Pope Benedict XVI）1977年至1982年间在德国担任主教时，至少对4起神职人员性侵儿童案知情而不作为，令欧洲社会哗然；教廷对此事件称痛心并表示羞耻及悔恨。

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据自由时报今天引述消息报道说，德国一间法律事务所今（20）日发表调查报告指出，天主教前教宗本笃16世（Pope Benedict XVI，）1977年至1982年间担任主教时，至少对4起神职人员性侵儿童案知情而不作为。

德国法律事务所Westphal Spilker Wastl（WSW）今（20）日发表针对天主教会儿童性侵丑闻的调查报告，其中显示前教宗本笃16世在1977年至1982年间分别担任慕尼黑、佛莱辛（Freising）2教区大主教期间，至少对4起神职人员性侵儿童案知情。

WSW律师普施（Martin Pusch）表示：“我们在调查后达成最终共识，前教宗对4起神职人员儿童性侵案选择不作为。”

消息指出，其中2起案件涉案神职人员甚至遭法院审判，但却被时任大主教拉辛格（Joseph Ratzinger）的前教宗本笃16世容许继续在教会内担任牧师（pastor），完全没有受到任何惩罚，也没有对被害者给予任何补偿或关心。

此外，德国法律事务所Westphal Spilker Wastl的调查报告中，挖掘出从1945年至2019年间，天主教慕尼黑教区至少发生了497件神职人员性侵案，受害者多数为男性少儿。

据该报道称，针对德国法律事务所Westphal Spilker Wastl所揭露之天主教会丑闻，梵蒂冈教廷今日也表达了深切的“羞耻”（shame）和“悔恨”（remorse）。然而本周稍早，现年94年的前教宗本笃16世，才针对墨西哥天主教神职人权组织“基督军团会”（Legionaries of Christ）性侵案，但强调自己毫不知情。