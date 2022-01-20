朝鲜威胁将重启核试及洲际弹道导弹试射

朝鲜周四(1月20日)在金正恩出席的一次劳动党中央政治局会议上宣布将重新检视与美国建立的互信措施，威胁研议重启核试验及远程洲际弹道导弹试射等活动，以备对美进行 "长期对抗"。

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自2017年开始对美对话、尤其是三次“特金会”后，朝鲜没有进行任何远程弹道核导弹的测试。但在2019年河内峰会失败后，美朝谈判陷入僵局。朝鲜拒绝了美国的所有谈判提议，同时恢复试射，包括进行了高超音速导弹的测试。

在朝鲜进入新年后接连进行了几次试射之后，美国上周宣布对朝鲜实施新的制裁。

据朝鲜官方通讯社朝中社周四报道称， "美国的敌对政策和军事威胁已达到危险临界点，无法继续视若无睹"。 为此，劳动党中央委员会政治局会议 "命令迅速研议恢复“所有被暂停的活动议题。

法新社报道指，朝鲜可能恢复核试及弹道导弹试射正值该地区处于敏感时期，韩国将于3月举行总统选举，而朝鲜的唯一主要盟友中国即将迎来2月份举办冬奥会。

韩国国家统一研究所学者洪敏表示，自拜登就职一年来，平壤拒绝了美方提出的各种对话建议，已决定一意孤行。 华盛顿卡内基国际和平基金会的专家班达认为，虽然核试似乎不太可能，但此番表述意味着朝鲜的武力示威强度将从短距离导弹提升至洲际弹道导弹等级。

韩联社报道指，此次朝鲜政治局会议中取得有关近期美国妨碍朝鲜行使主权的资料，指美国污蔑朝鲜并自行实施20多次对朝鲜的制裁措施，压制朝鲜自卫权，认为只要美国帝国主义式的敌对主义存在，就会持续采取对朝鲜敌对政策。

受国际制裁及新冠疫情下朝鲜采取严格的关闭边界措施影响，朝鲜面临严重的经济危机，在此情况下，平壤政权打算比以往更加强化其军事能力。

但朝鲜最近刚刚恢复了对中国的贸易。上周末，一列朝鲜货运列车抵达中国边境城镇丹东，这是自2020年初以来的首次。