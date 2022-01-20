联大今促北京冬奥会时全球全面停火

联合国大会主席阿卜杜拉-沙希德星期四今天呼吁所有国家和交战各方在北京奥运会期间尊重传统的 "奥林匹克休战"精神。法新社说，不过，世界几个大国已经宣布在外交上抵制北京冬季奥运会。2022年北京冬季奥运会定于2月4日至20日举行。

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联合国大会主席阿卜杜拉-沙希德今天对联合国大会说："我郑重呼吁所有联合国成员国表明对北京冬季奥运会和残奥会奥林匹克休战的承诺，并在地方、国家、区域和全球各范围采取具体行动，促进和加强基于休战精神的和平与和谐。

法新社说，联合国大会主席阿卜杜拉-沙希德以决议的形式发出的呼吁被193个国家的机构联合国，以协商一致的方式正式批准。

这位马尔代夫前外交部长阿卜杜拉-沙希德补充说：“我还呼吁目前世界各地武装冲突中的所有交战方在奥林匹克休战期间勇敢地接受真正的相互停火，从而为和平解决争端提供一个机会。”

据信，由于奥运会和联合国在促进各国和各国人民之间的和平、理解和友好方面有共同价值观，联合国旗帜将在中国的奥运场馆和奥运村里飘扬。

法新社说，联合国秘书长古特雷斯和联大主席沙希德预计将出席将于2月4日至20日举行的北京冬奥会。但与此同时，美国、澳大利亚、加拿大和英国已经宣布，他们不会向北京派出任何官方代表，上述国家谴责中国新疆正在发生种族灭绝和反人类罪以及其他侵犯人权行为。法新社说，但预计这些国家的运动员将参加奥运会。