美俄外长日内瓦会谈，为缓解乌克兰危机形势再做努力

美国国务卿布林肯与俄罗斯外长拉夫罗夫2022年1月21日在日内瓦会谈，希望为乌克兰危机降温。

美国国务卿布林肯与俄罗斯外长拉夫罗夫21日在日内瓦会谈，为缓解乌克兰危机形势再做努力。11天前两国副外长就此议题在日内瓦的会谈没有取得任何成果。双方继续相互威胁，严辞相向。多名美国负责人均表示对此次会谈取得具体成果，不抱太大希望。

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一周前的各项外交努力似乎并未取得成效。继本月10日美俄在日内瓦的副外长会谈之后，俄罗斯随后又在布鲁塞尔，在维也纳先后与北大西洋公约组织以及欧洲安全与合作组织就乌克兰危机会谈。但连日来，俄罗斯与美欧各国继续坚持各自立场，彼此威胁。前往日内瓦会晤俄罗斯外长拉夫罗夫之前，美国国务卿布林肯周四在柏林，与德国，法国和英国负责人会晤，协调立场。在此之前，他还在周三访问乌克兰首府，安抚乌克兰对紧张情势的不安。

今天在日内瓦的会谈中，预计布林肯会向俄方强调美欧各国团结一致，敦促俄方知难而退。布林肯表示：这种团结就是力量。俄罗斯没有这股力量，也无法达到这种力量。几天来，美欧各国一再警告在乌克兰边境囤兵十万的俄罗斯不要轻举妄动。

但俄罗斯方面也没有任何让步的迹象。面对美欧各国警告，俄罗斯一方面强调，虽有军队部署于乌克兰边境，但并无意入侵；另一方面，在日内瓦会谈前夜，俄罗斯宣布将在大西洋、北冰洋、太平洋和地中海进行一系列军事演习，直到2月份。

布林肯本人并不预期今天的日内瓦会谈可以化解危机。但求能双方“相互理解”，希望俄罗斯能减轻对乌克兰的压力。但他也表示，美国不会对俄罗斯此前以书面形式提出的要求，做出书面答复。俄罗斯要求西方承诺永不接受乌克兰为北约成员。并要求北约停止向东扩大。但美国已经拒绝了这些要求。

不过，美国也并未关上谈判大门。拜登政府多次表示，愿意与俄罗斯就其关心的安全议题展开谈判。据法新社介绍，美国副国务卿谢尔曼上周在日内瓦与俄罗斯副外长会谈时，曾提议恢复美俄在冷战期间达成削减战略武器条约。2019年，特朗普政府指责俄罗斯违反条约，宣布美国退出。

本周三，拜登也表示，他愿意与普京再次举行峰会。两人在去年6月16日在日内瓦举行了首次面对面峰会。

今天的会谈预计只会持续两小时。会后，双方将分头与媒体见面，介绍会谈情况。