美国总统拜登与岸田文雄召开视讯会议，强调美日关系

美国总统拜登星期五与岸田文雄召开视讯会议，强调美日关系，并推进对自由开放印太地区的共同愿景。会谈时间历时约1个半小时。拜登会后推文指出，这场会谈目的在进一步强化美日同盟关系，这是印太地区和全球和平与安全的基石。

广告 继续浏览后续

中央社报道，美国总统拜登星期五与日本首相岸田文雄举行视讯会议。根据白宫释出的会谈纪要，美日两国领袖认为，作为印太地区大国，美日在共同目标上团结一致，以维持和强化对区域的承诺。

拜登申明美日安保条约第5条适用于钓鱼台列屿，与美国坚定不移地致力于利用全方位能力保卫日本。

美日安保条约第5条谈共同防卫，条文指出，在日本施政领域下，若任何一方遭受武力攻击，依据本国宪法规定与手续，采取行动对付共同危险。

视讯会议中，拜登与岸田文雄都强调台海和平稳定与和平解决两岸问题的重要性，反对中国改变东海与南海现状的企图，也对中国在新疆与香港作为感到担忧。

拜登与岸田文雄谴责朝鲜近来试射弹道导弹行为，承诺在朝鲜议题上保持密切联系，以促进朝鲜无核化；

对于近来紧张局势升高的乌克兰议题，岸田文雄也承诺继续与美国与其他盟友、伙伴及国际社会密切协作，采取强有力行动因应任何攻击。

在经济议题上，两人同意设立经济版2+2会谈，讨论新技术、供应链等议题。岸田文雄也表达对美国提出的印太经济架构的强力支持。

此外，美国资深官员在会后的电话背景说明中透露，岸田文雄在会谈中邀请拜登访日，出席预计在春末举行的美国、印度、日本与澳洲的四方安全对话。拜登已经接受这项邀请。