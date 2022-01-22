美国也将暂停四家中航飞往中国的44个航班 中促停止干扰

美国运输部21日周五宣布，将暂停中国4家航空公司营运的44个赴美航班。中国驻美国大使馆回应指出，美方此举非常不合理，敦促美方停止干扰和限制中国航空公司正常客运航班。

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美国运输部称此举旨在回应中国政府因担心新冠疫情而暂停部分美国航空公司航班的决定。在拜登政府采取这一行动之前，中国有关部门从1月19号起就暂停了美国联合航空公司、美国航空集团和达美航空的总共44个航班，原因是此前有乘客检测出新冠病毒阳性。

作为反制，美国运输部21日下令，暂停包括中国国际航空、东方航空、南方航空与厦门航空等4家航空公司自本月30日至3月29日为止共44班飞往美国的航班。

美国运输部表示，中国暂停一些航班“不利于公众利益，有必要采取适当的补救行动。”声明还说，中国“对被点名的美国航空公司采取的单方面行动与中美双边协议不符”。美国运输部表示，如果中国修改“其政策，为美国航空公司带来必要的改善情况，运输部已做好充分准备，将再次重新考虑这一行动。”但它也警告称，如果中国取消更多航班，“我们保留采取进一步行动的权利。”

中国驻美国大使馆发言人刘鹏宇星期五回应称，进入中国的国际客运航班的政策“以公平、公开和透明的方式对中外航空公司一视同仁”。他称美方此举“非常不合理”，并补充说，“我们敦促美方停止干扰和限制中国航空公司的正常客运航班”。

路透社报道，自去年12月以来，因为高传染性的Omicron变种在美国引发的感染飙升至创纪录高点，被取消的美国航班数量激增。

自疫情开始以来，中美一直在航空服务问题上争论不休。去年8月，美国运输部限定部分中国赴美航班以40%的客座率运行四周。之前中国政府对美国联合航空公司的四个航班实施类似限制举措。