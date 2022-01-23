韩国使用伊朗在韩冻结资金缴清伊朗联合国会费

自首尔方面消息，韩国企划财政部1月23日表示，韩国政府同美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）、联合国秘书处等有关机构积极合作，于21日利用伊朗在韩国冻结的资金缴清其联合国会费1800万美元。在韩国完成此举后，伊朗将有望重新获得在联合国大会的投票权。

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据韩联社报导，伊朗政府担心拖欠联合国会费而丧失联大投票权，于13日紧急要求韩国政府用被冻结资金缴纳联合国会费。韩国企划财政部表示，已缴清伊朗联合国会费，预计其在联合国大会的投票权将立即恢复。

据了解，韩方透露的这一消息呼应了一个类似的情况，即伊朗在成功支付欠款后于2021年6月重新获得了联合国的投票权。然而，本月早些时候，伊朗宣布美国的制裁已经连续第二年阻碍了德黑兰支付联合国会费的能力。

德黑兰多次要求释放其在美国制裁下被冻结在韩国银行的约70亿美元资金，并称首尔将这些钱作为“人质”。伊朗被冻结资金的任何释放都需要美国的批准，美国本周与欧洲盟友一起表示，挽救2015年“伊朗核协议”的时间只剩下几周。

2018年，时任美国总统特朗普宣布退出了“伊朗核协议”，并对德黑兰采取了“极限施压”制裁措施，以迫使伊朗就其核武器及导弹研发项目重新谈判一项新的协议。