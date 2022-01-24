美国已着手制定全球能源战略，以应对俄罗斯入侵乌克兰后果

据美国有线电视新闻网（CNN）1月24日报导，熟悉讨论情况的多名美国官员向CNN表示，拜登政府一直在与欧洲、中东、北非和亚洲的一些国家和能源公司定期讨论在俄罗斯入侵乌克兰导致天然气短缺的情况下，加紧向欧洲供应液化天然气的问题。

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一位美国高级官员说，在美国国务院国际能源事务特使霍希斯坦（Amos Hochstein）的领导下，华盛顿在过去六到八周内一直在制定一项全球战略，探索从世界不同地区重新定向和增加天然气供应的应急方案。路透社上周报道说，霍希斯坦一直在与能源公司进行谈判，但增加产量并不是要求。

这位美国高级官员告诉CNN，事实上已经讨论了增加产量的问题，但企业认识到，增加产量可能有风险，而且需要时间。该官员说，参与会谈的国家包括挪威和卡塔尔，但美国为此所进行的外联活动是“真正的全球”活动，因为华盛顿和盟国希望确定如果出现天然气短缺，需要哪些供应源来度过冬季和春季。

据这位美国高级官员称，这些讨论正处于“相当高级”的阶段，其目的是向紧张的欧洲盟友保证，与美国协调对俄罗斯实施制裁不会对欧洲经济造成过大的打击。欧洲盟友特别担心俄罗斯可能将其对欧洲的天然气出口作为武器来报复西方的制裁。这些对话是在美国的警告下进行的，即俄罗斯的军事集结已经达到了“随时”可以对乌克兰发动攻击的阶段，正如白宫新闻秘书普萨基（Jen Psaki）上周告诉记者的那样。

根据欧盟统计局的数据，俄罗斯目前为欧洲提供超过40%的天然气供应。官员们说，在紧急情况下，欧洲有一个可以利用的液化天然气仓库，而且欧洲官员一直在探索这可以提供多少缓冲。“我们很清楚俄罗斯能源供应减少的潜在影响，无论是在欧洲市场还是在全球，我们正在非常努力地识别和管理这些风险，有一系列的应急方案，”一位高级政府官员本月早些时候说。

正如CNN之前所报道的，俄罗斯和乌克兰之间的战争可能会严重扰乱全球能源市场，因为俄罗斯是世界第二大石油生产国，仅次于美国。俄罗斯还通过乌克兰向欧洲出口大量天然气。这些出口可能会因战争和关键能源基础设施的破坏而受到严重干扰。这位美国高级官员说：“一场战争将对油价产生重大影响，并使通货膨胀更加严重，这就是为什么美国在过去两个月里一直在加紧努力，试图抵消一场战争和/或严厉制裁可能对全球经济造成的任何潜在附带损害。”

另一位高级政府官员本月早些时候告诉CNN：“无论我们与我们的盟友和伙伴一起决定，对我们的集体利益和安全来说是正确的路线，我们都准备给俄罗斯经济带来严重的代价，同时尽量减少不必要的溢出效应。”