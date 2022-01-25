冬奥在召唤：德国冰球队抱负不小

据德国《每日镜报》报道，德国冬奥冰球队于周一在曼海姆开始为出发做准备，周三将飞往北京。德国对本国运动员在北京将创造辉煌战绩抱有很大希望。

广告 继续浏览后续

德国冰球队目前排名世界排名第五。在冬奥会上，德国队先将迎战加拿大和美国，但这两个队都没有特别的强手上场。而德国队将迎战的第三位对手是在该领域尚默默无闻的东道主中国。虽然比赛将好象是在一个被隔离的泡泡里进行，但这种情形对德国队员来说已经不陌生了。2021年世界杯赛时就已是如此。

但出征前的紧张气氛也在蔓延。跳雪奥运冠军维林格（Andreas Wellinger）还在准备期间便感染了新冠病毒，由此失去了参赛资格。其他选手也提心吊胆，担心抵达北京后，核酸检测会被查出是阳性。

德国电视一台报道说，北京冬奥是一场政治游戏。中国国家主席习近平在北京会见了国际奥委会负责人托马斯巴赫，并保证中国将成功并安全地举办冬奥会。这一会晤具有重大象征意义。德国人巴赫是习近平自新冠疫情两年以来会晤的第一位外国客人。虽然有多个国家外交抵制北京冬奥，但德国政府很明确地没有外交抵制。只有俄国想利用冬奥靠近中国。根据北京冬奥官方组织的消息，刚入境的奥运会参与者中，246人有12人被测出核酸阳性，感染占比约为5%。