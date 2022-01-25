华尔街日报：普京气焰高 得益于美德中三要素

俄罗斯与乌克兰间的紧张态势持续，普京政权气焰如此嚣张，得益于多种外界因素。“华尔街日报”一篇分析指出以下三种因素：美国对海外用兵投鼠忌器的厌战心理，德国对俄罗斯的能源依赖，和与中国的友好关系。都助长克里姆林宫施压乌克兰的气焰。

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“华尔街日报”的华府主编赛布（Gerald F. Seib）的专文指出，俄国总统普京眼看乌克兰与俄渐行渐远，因而动念施压，但能够让他觉得可以这样做的理由，主要来自美、中、德3国间的相关连动。

前美国国防部长、长年分析俄国情势的盖茨（Robert Gates）认为：“普京眼看乌克兰与西方间强化关系已势不可挡，美国与其他欧洲盟国都在提供武器与训练；乌克兰也许加入不了北约，但与北约安全关係增加却日复一日，就普京看来，需要在局势恶化到不可逆之前展开施压。”

另一方面，美国连续3位总统奥巴马、特朗普及现任的拜登在言行上都表明，美国已厌倦海外行事，尤其军事动作，这让美国军事回应俄罗斯入侵乌克兰的可能性降低，特别去年夏天美国阿富汗撤军的狼狈相，更加深普京对美国不愿武力干预的判断。

曾在白宫国家安全会议任职、目前任教于哥伦比亚大学的俄国事务专家塞斯坦诺维奇（Stephen Sestanovich）说：“很难让人不联想，拜登在阿富汗的灰头土脸让普京觉得可以软土深掘。”

该文还指出，德国也在此刻给了普京怀疑西方会团结应对的理由。德国决定2022年底前关闭境内所有核电厂，使其能源更加仰赖俄国进口，使得普京手上又多了筹码。

赛布认为，德国官员在口头上力挺乌克兰，但实际行动时却又是另一回事。连人口100万出头的爱沙尼亚都愿把武器送至乌克兰展现团结相挺，人口8300万的德国却拒发许可让德制武器出口。

俄罗斯与中国的关係加温也给了普京一定的自信，他觉得俄国可在北京相助下，挺过西方对俄国一旦侵乌后祭出的经济制裁。普京也将是本届北京冬奥最具份量的外宾。

该文认为，削弱美国的国际威望是俄中的共同利益，如果俄罗斯施压乌克兰成功，更会给北京在台海问题上引路。前美国国防部长盖茨就说，如果俄中之间未就西方可能经济制裁俄国讨论北京如何支援，那才是怪事。