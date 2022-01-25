澳网改称准许球迷穿“彭帅在哪里？”T恤 只要举止和平

澳洲网球公开賽先前不让支持中国女将彭帅的观众穿写有 “彭帅在哪里？“的T恤衫入场引发批评，主办方澳网协会主席泰利（Craig Tiley）周二向法新社说，球迷可以穿着“彭帅在哪里？”的T恤衫，只要他们保持和平。

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此前流传出的一段视频显示保安人员命令澳网观众脱下写有支持彭帅标语的T恤衫和和撤下横幅，理由是赛事 "不允许身着政治意涵的服装、横幅或标志"。这一争议性立场立即引发批评，捷克裔美国网球名将纳芙拉蒂洛娃(Martina Navratilova)称澳网的这一做法很“可悲”。

面临外界批评压力，澳网协会主席泰利周二改口说，可以容许观众穿写有“彭帅在哪里？”的T恤，前提是他们的举止必须和平，他同时补充说，维护赛场安保的人员将会视具体个案来处理。

据澳洲媒体引述人权律师表示，澳网的立场可能是非法的，所以才会出现这种转变。“似乎没有任何合理依据可以要求观众脱掉凸显人权议题的T恤”。

澳大利亚官方也同样施加了压力。 国防部长彼得-达顿周二在天空新闻电视台说："这非常令人担忧，我认为我们应该讨论这些问题，"他鼓励 "不仅是名人，还有网球组织，包括澳网 "发表意见。 "他说："我们不想把体育拖入政治，但这不是一个政治问题，这是一个人权问题，关涉到一个自称受到性侵的年轻女子的处境。”

彭帅并未参加本届澳网賽事。她去年11月在微博上自称被迫与中国前国务院副总理张高丽发生性关系，之后三周都没有公开露面，相关信息很快被官方禁止。而彭帅此后的几次露面并没有结束外界对她安全的担忧，始终对其支持的世界女子职业网球协会（WTA）甚至为此暂停了在中国举办赛事。

泰利周二强调表示：“彭帅的安全是我们首要关切的问题”。他说，我们一直与世界女子职业网球协会密切合作。““我们鼓励她直接对话，最恰当的联系方就是世界女子职业网球协会。”