澳网公开赛：纳达尔称王

西班牙“蛮牛”纳达尔今天在澳网男单决赛，对上小他10岁的俄罗斯名将梅德韦杰夫，两人大战5小时24分钟，最终纳达尔以2比6、6比7（5比7）、6比4、6比4、7比5逆转胜夺冠。纳达尔如今成为史上赢得最多大满贯金杯的男子选手，超前塞尔维亚世界球王德约科维奇（Novak Djokovic）与瑞士特快车费德勒（Roger Federer），率先拿下第21冠。这也是他第2次赢得澳洲公开赛冠军，距离2009年的第一次已13年。

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据中央社今天报道称，激战5小时24分钟后纳达尔逆转胜梅德韦杰夫Daniil Medvedev澳网封王。据纳达尔赛后表示：“我原本认为这可能会是我最后一次打澳网，但这场胜利给我足够力量，让我可能继续打下去。我将试着尽全力明年再来一次。谢谢！”

德约科维奇因为拒打新冠疫苗，遭澳洲政府驱逐出境；费德勒则因为受伤，也无法参与这届澳网。

梅德韦杰夫今天首盘第5和第7局两度破发纳达尔，花了42分钟先下一城。

第2盘两人互破两次发球局后打至抢七，过程中还发生一名抗议者举著横布条乱入场上，遭保安人员迅速拖离的插曲。最后两人缠斗84分钟，由梅德韦杰夫拿下此盘。第3盘纳达尔在群众奋力呐喊下，于第9局破发对手并抢回一盘。进入第4盘后，梅德韦杰夫愈来愈焦躁，遭纳达尔两度破发，结果又失一盘。

据该报道，比赛进入决胜的第5盘后，纳达尔在局数5比4时遭梅德韦杰夫破发，追成5比5平手，但他不甘示弱，随即破了对手发球局，并保住自己发球局，终于夺下冠军。

35岁的纳达尔经历威胁职业生涯的脚伤，一直在调整自身打法，以弥补危及他非凡生涯的足部疾病“穆勒．魏斯氏症”（Muller-Weiss syndrome）；这一疾病相当罕见，是由发育不良的骨骼所致。纳达尔还曾确诊新冠病毒，但他仍缔造了若干令人难以置信的表现，像是今年开季赢得10连胜，在澳网热身赛、ATP250墨尔本公开赛夺冠，并且29度打进大满贯赛事的决赛，其中澳网占6次。

另有消息说，塞尔维亚网球明星德约科维奇没运气没有打成澳网，却还惹来染疫新冠病毒谎报病情怀疑，因他的去年12月底染疫证明日期比他的染疫检测报告日期有所提前。据信塞尔维亚疫情部门被要求查验。

澳网结束后，世界网球男子排名是否发生更动，引关注。至此一直都是德约科维奇排名第一。