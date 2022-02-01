乌克兰总统否认即将与俄罗斯开战， 但下令3年增兵10万人

乌克兰总统泽连斯基 星期二签署一项命令，在3年内将乌克兰武装部队规模扩大10万人，并提高军人薪资，但他表示，这并不意味著与俄罗斯的战争迫在眉睫。

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泽连斯基向国会发表谈话 ， 他对乌克兰国会议员说：“（准备）这项命令并不是因为我们即将发生战争…而是为了让乌克兰能在未来早日迎来和平。”

中央社报道，乌克兰目前有近25万名军人，与俄罗斯相比，在军力和武器规模上皆相形见绌。

近几个星期，北约成员国团结力挺乌克兰，美国、英国和波兰等国家提供军事援助，并表态如果俄罗斯袭击乌克兰，将对莫斯科作出严厉制裁。

泽连斯基告诉国会议员：“你可以厌恶…政府、总统，但你不能厌恶自己的人民，不能煽动恐慌以获取政治利益，不能让人们处于担惊受怕的状态。”

泽连斯基表示：“我们必须在国内政治上团结一致。你可以反对政府，但你不能反对乌克兰。”

泽连斯基说完这话后，国会议员举起支持乌克兰的国旗。

泽连斯基敦促议员保持冷静和团结，不要引发恐慌情绪，也不要利用与俄罗斯的对峙来谋取政治利益。

尽管莫斯科在乌克兰边境部署数以万计军力，引发美国和其他北大西洋公约组织盟国警觉，认为俄罗斯可能随时攻进乌克兰，泽伦斯基屡次反驳这种看法。俄罗斯也否认有入侵乌克兰计划。

泽连斯基向国会发表谈话之际，他准备迎接英国首相、波兰总理和荷兰总理到访，这是这些北约盟国缓解与俄罗斯紧张局势、加强对基辅国际支持的行动一环。