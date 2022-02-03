普京对国际奥委会严厉惩罚俄罗斯兴奋剂禁止举旗参赛很生气

俄罗斯总统普京周四谴责国际奥委会惩罚个人违禁使用兴奋剂让俄罗斯运动员集体受罚的做法，称此举剥夺了俄罗斯运动员在北京冬奥会上举旗参赛的权利。但法新社说，尽管有大量证据，莫斯科仍然否认有国家策划的兴奋剂丑闻。奥运会还禁止因兴奋剂严重丑闻国家官员出席奥运会活动，但除非东道主国家首脑特别邀请。普京明天晚上应习近平邀请出席北京冬奥会开幕式。

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据法新社今天引述俄罗斯总统普京称， "我们认为对个人犯罪进行集体惩罚的做法是不可接受的，" 普京是在克里姆林宫周四上午发表的对中国媒体中国传媒集团的采访中这样说。普京还说：“当然，我们谴责运动员使用违禁药品，我们主张在打击体育运动中使用兴奋剂方面进行广泛的国际合作。”

俄罗斯多年来一直因涉及高级官员和秘密特工的臭名昭著的兴奋剂丑闻而受到制裁，包括在2014年的索契冬奥会。尽管有参与该兴奋剂政策系统的举报人的揭露，而且也有各机构进行的调查，但莫斯科一直否认兴奋剂政策事实，认为这些指控是西方诋毁俄罗斯的阴谋。

法新社说，兴奋剂检测未呈阳性的俄罗斯运动员仍可参加2022年北京冬季奥运会，但他们在开幕式上将不被允许在俄罗斯国旗后面行进，如果俄罗斯运动员获胜，也不会奏响俄罗斯国歌声。

据俄罗斯总统普京告诉中国媒体集团：俄罗斯反对将体育政治化，反对将其作为施压、不公平竞争和歧视的手段。

俄罗斯官员也被禁止参加奥运会，除非应东道国国家元首的邀请。克里姆林宫领导人将于2月4日在北京出席奥运会开幕式，普京是由中国国家主席习近平邀请而去出席开幕式的。