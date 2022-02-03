法国国民议会周五讨论投票贩卖人体器官议案 中国再次成瞄准矛头

法国国民议会在几天前通过有关谴责中国对新疆维吾尔人进行"种族灭绝 "之后，周五（2月4日）即将对一项有关贩卖人体器官议案的投票再次涉及中国，而这一天正是北京冬奥会的开幕日。

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即将在周五上午讨论投票的法案由议会一个小型反对派党团起草，起草人是前执政党共和国人、国民议会外交事务委员会成员的弗雷德里克-杜马（Frédérique Dumas），一直以来她始终在人权领域对中国提出强烈批评。

法案旨在 "保证我们的非欧洲伙伴对器官捐赠的道德尊重"，内容包括要求法国卫生和医学研究机构检查其非欧洲国家的合作伙伴是否尊重法国的伦理规则。如有不符合，相关合作将得不到授权。法国对器官移植特别规定了免费和匿名的捐赠原则。

法案主要针对一些国家存在的如‘器官移植旅游 "现象、包括向贫穷者购买器官或者未经捐赠者同意摘取器官等。这些做法往往被无良医生和医院利用谋取暴力。据该议案指，全世界平均等待器官移植的时间为三年。

法新社报道，尽管该法案内容针对的是所有欧洲以外国家的非法行为，但北京几乎是唯一的茅头目标。

杜马说，大多数国家，可疑的器官多来自于非法贩运，而在她看来，此类做法在中国则是 "由国家直接组织"的。她说："最严重的移植旅游和非法移植行为发生在中国，因为中国同时存在强行摘取囚犯、特别是良心犯的器官的现象”。

该议案主要依据于证词、议会工作和新闻调查等，其中特别依据了"结束中国移植虐待国际联盟"（ETAC）美国人伊森-古特曼的相关工作，据古特曼估计，每年有2.5万至5万名年轻维吾尔人被强制摘取器官。古特曼说，他已经确定在新疆阿克苏地区一个进行强制摘取器官的地点，在这里包括有一所医院、拘留所和一个火葬场。

报道指，尽管该议案得到了议会左、右反对派、甚至是多数派党议员的支持，但在周五的投票很可能不会被通过。议会多数派党团LREM去年就曾计划阻挠该计划，反对的理由是根据生物医药局的说法，到目前为止，"没有从法国到中国的移植旅游渠道"。反对者还认为，该议案对具有严格道德标准的法国机构的压力，大过于对其外国合作伙伴的压力。执政党团认为，巴黎更优先考虑对此采取国际行动，推动通过打击器官贩卖的国际《孔波斯特拉公约》，目前法国议会正在批准该公约。

星期五的辩论再次将中国的人权问题置于议会的聚光灯下。 1月20日，法国国民议员几乎一致通过将对新疆维吾尔人的镇压描述为 "种族灭绝"，谴责北京对其实施的强迫堕胎绝育、大规模的集中营及失踪等行为。中国对此回应说，法国国民议会通过的这一决议 "缺乏现实和常识"， 北京称新疆问题涉及 "恐怖主义、激进主义和分裂主义 "。