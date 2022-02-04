德约科维奇可能要打疫苗了

世界球王德约科维奇的自传作者穆克施（Daniel Muksch）透露，德约科维奇可能会妥协施打疫苗，以便争取“史上最多大满贯”头衔。尽管德约科维奇没有赛成澳网，但在世界男单排名仍然霸占第一位。德约科维奇应当今日发布声明，解释澳网风波以及去年年底新冠病毒阳性证明遭质疑情况。

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据自由时报今天引述《纽约邮报》消息说，世界球王德约科维奇（Novak Djokovic）因未施打疫苗，遭澳洲政府驱逐出境，无缘出战澳网，最终西班牙“蛮牛”纳达尔（Rafael Nadal）在澳网称王，超越德约科维奇、费德勒（Roger Federer），率先勇夺史上最多大满贯21冠。

而始终拒打疫苗的德约科维奇，传出态度可能软化，据德约科维奇的自传作者穆克施（Daniel Muksch）透露：“根据我从他周围的人那里听到的消息，我认为他正在接种疫苗。”穆克施也提到，纳达尔的“21冠”可能会成为动摇德约科维奇打疫苗的关键因素，“也许墨尔本的决赛促成了德约科维奇的决定，毫无疑问，纳达尔的21座大满贯正在推动着他。”

据该报指出，考虑到各国对于防止新冠肺炎病毒疫情的方针不断变化，未打疫苗的乔帅接下来能否参加法网、温网、美网都还是未知数，也连带牵动他的20座大满贯不晓得是否停滞到何时。