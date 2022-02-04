乌克兰危机：马克龙下周赴莫斯科会见普京并随后访问基辅

法国总统府周五（2月4日）宣布，马克龙总统将于下周一（2月7日）前往莫斯科会见俄罗斯总统普京，然后于周二在基辅会见乌克兰总统泽伦斯基，这是继此前与各国领导人举行一系列电话会谈之后，法国总统为缓和乌克兰危机而做出新的外交努力。

广告 继续浏览后续

法新社报道，最近几天来，法国总统马克龙与俄罗斯和乌克兰总统以及美国总统拜登进行了多次电话会谈，以担负这场危机中的调解人角色。爱丽舍宫表示，在莫斯科和基辅的这两次面对面会晤是双边性的，但 "要与欧洲伙伴相协调"。总统府说，马克龙和他的顾问们最近几天还与几位欧洲领导人进行了电话会谈。

在最近几个小时，乌克兰边境局势依然紧绷，美国周四表示，它有证据显示，莫斯科正在准备一个伪造的乌克兰进行袭击的视频，目的是为其入侵乌克兰作借口。但华盛顿没有说明证据的具体内容。

美国周三宣布将增派近3000士兵到波兰和罗马尼亚，以防止俄罗斯军队集结乌克兰边境危机扩及东欧，周四，2000增援的美军已经启程。

然而基辅方面的反应相对谨慎，乌克兰国防部长雷兹尼科夫周四说，冲突 "显著升级 "的风险 "很低"。

就俄法双方的会晤，克里姆林宫表示，普京和马克龙本周就乌克兰危机问题的第三次电话交谈，讨论了莫斯科所要求的 "安全保障"问题，俄方称会谈是 "建设性的"。

报道指，欧盟在俄美就乌克兰问题的第一次讨论中角色几乎缺失，法国总统马克龙几周来一直试图加强欧洲在其中的作用，尽管困难重重，但多年来马克龙始终坚持主张欧洲 "战略自主"。

马克龙和普京的最后一次会面是2019年夏天，当时马克龙在位于法国南部的布雷冈松城堡接待了普京。马克龙原定于2020年春季对莫斯科进行回访，但由于疫情原因此次访问被推迟。