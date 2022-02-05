国际奥委会主席巴赫：奥运会搭建沟通的桥梁，绝不能筑起高墙

国际奥委会主席托马斯·巴赫4日晚在第二十四届冬季奥林匹克运动会开幕式致辞时表示，奥运会总是搭建沟通的桥梁，绝不能筑起一道道高墙，奥运村里不会有任何理由的歧视存在。

广告 继续浏览后续

巴赫说，“作为奥林匹克运动员，你们将向世人展示，如果我们遵守同一规则，并且彼此尊重，世界将会是怎样的景象。在未来的两周时间里，你们将为最高荣誉展开激励角逐，与此同时也将在奥运村的同一个屋檐下和谐共处，在奥运村里不会有任何理由的歧视存在”。

巴赫指出，“我们所在的这个世界是脆弱的，分裂、冲突和猜疑正在日益升级。我们要向世界证明，竞争激烈的对手也能够和平共处，彼此尊重。这就是奥林匹克运动会的使命，让人们在和平竞争当中团结一心。”

他强调，奥运会总是搭建沟通的桥梁，绝不能筑起一道道高墙。他说，“奥运会让我们保留多样性的同时，把我们团结在一起，这一崇高使命得到了联合国大会的强力支持。联合国大会以193个成员国全体协商一致通过了奥林匹克休战决议，决议当中明确提到了奥林匹克运动员，感谢你们借助奥林匹克理想，促进世界和平与人类的相互理解。本着奥林匹克和平精神，我呼吁全球各政府遵守你们对奥林匹克休战的承诺，给和平一个机会”。

第二十四届冬季奥林匹克运动会开幕式4日晚在中国国家体育场隆重举行。中国国家主席习近平、国际奥委会主席巴赫出席开幕式。 习近平宣布本届冬奥会开幕。 俄罗斯卫星通讯社报道说，俄罗斯总统普京等多国元首、政府首脑、王室成员及国际组织负责人出席开幕式。