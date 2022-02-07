Meta威胁在欧盟关闭Facebook和Instagram

在提交给美国证券交易委员会的年度报告中，Meta公司警告称，由于欧盟的“一般数据保护条例”阻碍用户个人数据存储于美国服务器上，该公司可能不再能够向欧洲的用户提供其“最重要的产品和服务”，其中包括脸书和Instagram。

广告 继续浏览后续

这份发给美国证券交易委员会的报告共有134页，当中Meta集团表示，可能很快就会关闭其在欧洲的两个社交网络，一个是Facebook，一个是Instagram。这是因为欧洲数据法阻碍该公司在美国服务器上对欧洲人的数据进行管理。具体来看，这妨碍到了Meta公司在国家与国家之间对用户数据进行传输的能力，而这对其业务，无论是对运营还是广告定位，都至关重要。

目前，Meta在欧洲的市场广阔，每月拥有约4.3亿用户，其中仅Facebook就有3.09亿用户。该报告指出，“如果不采用新的跨大西洋数据传输框架，我们可能无法在欧洲提供一些我们最重要的产品和服务，包括Facebook和Instagram”，“本次的服务关闭，将对公司的业务、财务状况和经营业绩产生重大的不利影响”。

2020年夏天，欧洲法院将欧盟与美国的数据保护协议“隐私盾”予以驳回。次年8月，Facebook的母公司收到了来自爱尔兰数据保护委员会的初步命令，要求其暂停向美国传输其欧洲用户的相关数据。根据2015到2016年间“隐私盾”的谈判结果，欧盟和美国之间的数据将享有更通畅的传输，认定美国法律在保障方面与欧洲法律齐平。但之后欧洲立法机构认为美国尤其是电子通信监控领域的法律，给予美国国家安全局更广泛的介入渠道，因此无法与欧洲法律相比，尤其是欧洲从2018年以来，开始推行“一般数据保护条例”。

鉴于此，Meta公司陷入了两难境地：要么缴纳24亿美元的罚款，要么面临巨大的重组义务。Meta公司于去年9月对爱尔兰数据保护委员会的指令提出上诉，并敦促欧洲监管机构采用"务实和相称的方法"应对。

目前，欧盟正在仔细审查相关协议，以确定美方给出的数据保障，尤其是防范美国情报局间谍活动的保障，不会太过薄弱。另外，爱尔兰方面预计将在2022年上半年对官司给出定论，如果认定欧美信息传输不合法，同时如果没有另外的选项，Meta公司是否真的如其所言要退出欧洲大陆，将更加清晰。