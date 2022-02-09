新冠溯源：《柳叶刀》文章签名者之一德国专家批美同行隐瞒武汉实验室研究项目

日前在中国出席北京冬奥会开幕式的世卫组织总裁谭德赛在参与中国官方活动的同时也呼吁北京在新冠病毒溯源问题上加强与外界的配合，谭德赛2月5日会见中国外长王毅之后发推文表示向中方提出了上述要求。

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二十位国际学者在北京奥运会开幕的当天呼吁世界各国对北京提出要求，积极配合调查，公开病毒实验室数据，对新冠病毒的来源展开彻底调查，以避免类似的大流行病继续爆发。

美国公益组织通过司法途径获得的资料显示，美国政府的卫生机构，美国病毒学专家与武汉病毒实验室合作紧密，而且诸多专家认为，病毒来源或许与中美合作项目有着直接的关联。

在疫情爆发的初期，英国著名的《柳叶刀》杂志以及《自然》杂志随即先后发表文章，彻底排除实验室泄露的可能性，并且将类似的怀疑推测定性为是阴谋论，导致类似的评论嘎然而止。今天，《柳叶刀》杂志撤销了文章的主笔者，美国卫生健康联盟协会的主席Peter Daszak作为新冠病毒研究委员会的成员，曾经在《柳叶刀》文章上签名的德国病毒学家，在新冠疫情防治中起到关键作用人称“新冠先生”的德克里斯蒂安-德罗斯顿（Christian Drosten）接受《南德意志报》采访时也批评美国同行没有及时向其他人通报武汉实验室的研究项目，德国《世界报》报道指出，德罗斯顿在访谈中表示"最重要的是，美国的一些人知道这些实验。当这些公开指控出现时，人们应该在一开始就积极主动地沟通，说明在实验室里正在做什么。许多科学家，包括我自己，当时在《柳叶刀》杂志上为武汉的同事们伸出了援手，但却没有被告知这些研究项目。如果我知道的话，我至少会在签下我的名字之前进行询问。"。

Christian Drosten还批评武汉的研究项目十分危险。不过，他并不认为是这项研究导致了新冠病毒的出现，他依然认为病毒很可能是自然来源。他认为从科学的角度来看，目前的冠状病毒更有可能是 "一种自然现象"，例如源自武汉的市场，特别是 "可以被视为中间宿主的动物（编者注：爬山猫、貂）在那里出售，最早的病例似乎都发生在市场附近"。然而，他也并不想排除实验室的假说。"没有什么是不存在的。我不想排除它，但目前只是一种可能性。"

德罗斯顿同时拒绝接受外界有关专家故意“掩盖事实”的指控，他强调自己在任何公开声明中均未排除实验室来源，只是认为自然来源的可能性更高。

德国律师Reiner Fuellmich声称在“人民法院”状告德罗斯顿（Christian Drosten），福奇（Anthony Fauci），黑石集团，比尔盖茨以及辉瑞实验室隐瞒疫情真相。