英国外相：俄罗斯在乌克兰危机中必须选择和平道路，否则后果严重

英国外相特拉斯星期三前往莫斯科，准备向俄罗斯传达英国的警告：克里姆林宫在乌克兰危机中必须选择和平道路，否则将面临西方制裁的“严重后果”。

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这是英国外相4年多来第一次访问俄罗斯，特拉斯将和俄国外长拉夫罗夫会面，同时也将呼吁莫斯科当局遵守国际承诺，尊重乌克兰主权。

特拉斯星期三开始展开两天的访俄行程，她在声明稿中表示：“英国坚决支持乌克兰的自由民主。”

声明说，“我将访问莫斯科，敦促俄罗斯寻求外交解决，并表明俄罗斯再度侵略一个主权国家将会对相关各方造成重大后果。”

“俄罗斯可以选择。我们大力鼓励他们通过接触、缓和紧张，选择外交途径。”

英国首相约翰逊上个星期访问基辅，展现团结力挺的意思。英国之前表示，愿意增援北大西洋公约组织，在东欧部署军力、武器、军舰和战斗机。

法国总统马克龙和乌克兰总统泽连斯基星期二在基辅会面后，克里姆林宫今天表示，乌克兰危机的解决出现“正面讯号”。

马克龙此行是欧盟国家领导人一连串外交努力的一部分，目的是化解俄罗斯侵略乌克兰的威胁。

马克龙说，泽连斯基和俄罗斯总统普京都说仍承诺遵守明斯克和平协议。马克龙7日曾和普京会面。

克里姆林宫发言人培斯科夫告诉媒体：“出现了正面讯号，就是乌克兰危机的解决可以只基于履行明斯克协议。”