乌克兰危机: 波罗的海3国首脑汇聚柏林

德国总理奥拉夫-肖尔茨今天2月10日在柏林与波罗的海3国领导人会面。这三个前苏联共和国，已成为北约成员，处于观看俄乌危机的最前线，对欧洲边界战争感到担忧。

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今天德国总理与波罗的海三国首脑在柏林举行的会议具有战略意义。因为波罗的海国家和波兰构成北约东部敏感战略侧翼。北约在该地区的军事参与，正是其与俄罗斯争论的主要焦点之一，普京反对北约东扩到与其接壤的国家，要求北约重新考虑其在该地区的部署。

德国总理肖尔茨从华盛顿返回后，便在欧洲展开一系列试图让俄乌危机降温的外交斡旋。他昨天周三在柏林接待了丹麦首相弗雷德里克森（Mette Frederiksen）。

肖尔茨表示，他对俄罗斯和西方之间恢复密集外交活动带来的"进展"感到乐观。他说："我们的任务是确保欧洲的安全，我相信我们会成功。"

之前他在周日说，德国正在立陶宛领导一项北约行动，在那里部署了500名德国军人。他还表示，德国准备向波罗的海国家派遣更多的军队。

柏林不愿让爱沙尼亚向基辅运送德国武器，这在最近几周造成了紧张局势，肖尔茨正努力摆脱自己在解决乌克兰危机中不积极的形象。法新社说，肖尔茨的形象与在莫斯科扮演“苍蝇瞎忙乎”的约翰逊形成反差，也与马克龙的角色相差甚远。

法新社说，肖尔茨周一访问了华盛顿，安抚了美国人。周二，他在柏林举行了德法波兰魏玛三角会议。之后，肖先生仍在西方伙伴的期望，与德国对俄罗斯天然气的依赖之间走钢丝。