英相约翰逊访北约和华沙 额外350名英军抵波兰

英国首相约翰逊今天2月10日分别访问北约和华沙，讨论应对乌克兰危机。他今天在华沙宣布，英国向波兰额外增派的350名皇家海军陆战队员已经到位，跟之前部署在波兰的300名英军汇合。

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英国首相鲍里斯-约翰逊今天上午在布鲁塞尔与北约秘书长斯托尔滕贝格谈论应对俄罗斯可能入侵乌克兰事宜。然后他前往华沙，与波兰总统杜达和总理莫拉维茨基会面。与此同时，约翰逊的首席外交官莉斯-特拉斯正在莫斯科访问。

约翰逊今天在与波兰总理莫拉维茨基举行的联合新闻发布会上说："我们在去年11月谈到的大部分内容都已实现，这就是为什么今天早些时候，英国皇家海军陆战队第45团已在波兰登陆。

他还说："我们现在需要共同努力实现缓和，并需要说服（俄罗斯）总统弗拉基米尔-普京参与缓和。

英国首相约翰逊坚称，"我们不能接受在世界上，一个强国可以欺负或攻击自己的邻国。"

波兰政府首脑则再次呼吁欧洲在面对乌克兰危机时保持团结，并感谢约翰逊在这个问题上起到了"非常积极的作用"。

波兰总理莫拉维茨基说，面对俄罗斯的侵略政策，现在是 "世界、西方从其地缘政治的沉睡中醒来的时候了"。

今天周四抵达波兰的350名英国士兵跟去年12月参加北约行动的英军汇合，去年英国派出的300名军人中有150人部署在波兰和白罗斯边境，今天抵达的350人将加入他们。而去年参加行动的另150人，则被用于增强北约的前沿力量。此外，英国还在爱沙尼亚领导一个战斗群。

英国首相约翰逊在波兰向英国军人说，我要感谢目前在欧洲服役的我国武装部队的每一位成员，他们与北约的同行在其东侧并肩作战。我们团结一致，坚定不移地致力于欧洲的安全，反对那些试图破坏欧洲的人。

他周三晚间曾警告说，如果乌克兰紧张局势引发“人道危机”，英国准备追加部署1千名军人。

约翰逊还提议将英国在爱沙尼亚的军人增加一倍，目前部署在波罗的海国家的英军大约有900名。此外，他还打算向南欧部署战机，并向地中海东部派遣两艘军舰。

法新社说，连接俄罗斯和德国的“北溪2号天然气管道”的阴影继续笼罩着这场危机。据一位美国官员称，德国总理向一组美国参议员保证，如果俄罗斯入侵乌克兰，将"不会继续进行"该管道项目。