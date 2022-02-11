围绕新冠病毒的治疗药，全球的争夺正在加强。以日本厚生劳动省2月10日特例批准的美国辉瑞的口服药为例，美国签订了达到日本10倍数量的采购合同等。由于需求旺盛，眼下的一段时间可能存在供不应求的风险。由于全球新冠感染人数激增，预计治疗药的需求今后还将继续增加。日本政府也有必要进一步增加采购。

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据日本经济新闻今天报道说，在变异毒株“奥密克戎(Omicron)”疫情蔓延的背景下，各国寻求大量采购口服药。美国政府与辉瑞签订了2000万人份的采购合同，将在2022年6月之前采购1000万人份，在9月之前采购剩余数量。英国政府也与该公司签署了275万人份的采购合同。

该报道警告，辉瑞口服药眼下存在供不应求的风险。辉瑞计划在2022年底之前生产1亿2000万人份，但上半年度仅为3000万人份。原因是作为有效成分的原料药的合成需要较长时间。该公司首席执行官（CEO）阿尔伯特·伯拉(Albert Bourla)1月表示，到今年下半年，供应量有望增加，但同时称“1～3月采购或将进一步受到制约”。

口服药供应能否跟上目前患者人数的增加，仍是未知数。

辉瑞和默克的口服药被用于高龄和存在基础疾病等重症化风险的患者。要防止重症化、避免医疗资源紧张，有必要建立对有需要的患者适当使用口服药的体制。需求集中于辉瑞的口服药，也使供不应求的化解变得困难。辉瑞造在临床试验中显示出较高有效性，需求巨大。从针对具有重症化风险的感染者的用药效果来看，在出现症状5天以内用药的话，入院和死亡的风险可降低88％。而默克的口服药“Lagevrio”在临床试验中仅降低30％。

该报道说，为了实现稳定采购，需要更多的治疗药得到实用化。