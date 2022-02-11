局势紧绷 拜登敦促美国人“即刻”离开乌克兰

俄乌局势持续紧绷，美国总统拜登周四（2月10日）警告，尽管几周来付出外交努力，但局势可能“迅速失控”，呼吁还留在乌克兰的美国公民马上离开。

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拜登在接受美国国家广播公司NBC New采访中警告说， 我们正面对的是世界上最庞大的军队之一，局势"可能很快失控“，美国公民应该即可离开。但他重申美国不会向乌克兰战场派兵，包括不会在俄罗斯入侵时派兵撤侨，因为这可能引发 "一场世界大战"。他说，"当美俄开始互相交火时，会是世界大战，我们就会身处一个与以往截然不同的世界“。

鉴于俄罗斯对乌克兰“发动军事行动威胁“，美国国务院当天敦促在乌克兰的美国人尽快离开。

加拿大官方也向国民提出了类似撤离的建议，外交部在其网站称，俄罗斯的军事行动可能会扰乱乌克兰全国的旅行服务，中断航班，敦促侨民做好撤离准备。

西方指责俄罗斯在2014年吞并克里米亚之后，准备再次入侵乌克兰。俄方拒绝这一指责，强调其行动只是应对基辅和北约敌意，确保自身安全。

周四，美国驻联合国大使格林菲尔德敦促中国 "鼓励俄罗斯 "在乌俄危机中做出正确选择。格林菲尔德接受CNN采访时说， “中国在1月31日安理会上曾对保护国家领土完整和国家主权表达了强烈关切。而这正是俄罗斯的所作所为，俄军目前正在对(邻国）边境领土完整构成威胁“。她说，"因此，中国传达这一信息将是极其重要的"，"我鼓励中国的大使能够转达这一信息"。

中国常驻联合国代表张军在推特上立即发文回应，呼吁美国"停止制造紧张"。

美国B-52战略轰炸机抵英参加北约军演

周四美国空军表示，一组美国B-52战略轰炸机已经抵达英国，准备参加预定的北约军事演习。美国海军表示，四艘美国驱逐舰上个月已离美，参加在第六舰队所在地中海地区的海上演习。军方说："四艘驱逐舰将与第六舰队及北约盟友一起参加一系列的海上行动“。

在美军做此番宣布的同时，在乌克兰边境陈兵超过10万的俄罗斯正在与白俄罗斯在白俄进行大型军演。官方并没有公布参加演习的士兵和装备数量，但西方国家估计，3万俄军队被派往白俄罗斯参加军演。 俄罗斯周四还宣布，六艘军舰抵达克里米亚，即将在与乌克兰南部接壤的黑海进行演习。乌克兰总统府称这一行动是莫斯科对乌克兰又一 "心理施压 "的手段。