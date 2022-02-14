乌克兰总统表示继续争取加入北约，富豪们纷纷逃离乌克兰

乌克兰总统泽连斯基星期一表示，乌克兰将继续争取加入北大西洋公约组织，尽管承受到主张放弃以避免与俄罗斯交战的压力。

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中央社报道，乌克兰驻英国大使稍早曾说，乌克兰可能会重新考虑加入北约一事，但稍后又改口称，不会放弃。

已在乌克兰边界集结10万以上重兵的俄国当局，否认有意入侵乌克兰；但表示，除非所提要求获得同意，否则仍可能采取某种“军事技术”行动。

俄方所提要求包括，北约必须承诺，绝不同意乌克兰加入，并从东欧撤军。

但泽连斯基说：“我认为，我们应该继续走完我们选择的道路。”

“乌克兰真理报”新闻网站星期一报导，在乌克兰与俄罗斯的紧张关系已达顶点、西方国家下令公民离开之际，乌克兰权贵及富商正逃离该国。

“乌克兰真理报”引述飞航日志报导，星期天至少有20架班机从乌克兰首都基辅离开，多于过去6年来任何时间点观测到的班机数量。

乌克兰最有钱的两个人亚赫米托夫及平丘克也在报导提及的逃亡人士中。

乌克兰船运富豪斯塔夫尼泽及农业大亨尼斯特伦柯星期天也已离开该国。

据报导，乌克兰亿万富豪、亲俄政党“反对平台－为了生活”，代表阿布拉莫维奇已为党员及他们的家人包机飞往维也纳，机上载有50人。