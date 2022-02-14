太空垃圾块预计3月4日撞月球 马斯克还是嫦娥5？

《科学艺术网》（Ars Technica）报导，数据分析师比尔．格雷 ( Bill Gray ) 开发的太空垃圾追踪程式显示，3 月 4 日将有一块太空垃圾撞上月球，若撞上就是有史以来的第一次发生类似事件。原以为是 SpaceX 火箭推进器的太空垃圾，在经过重新分析数据后，被发现是一枚中国在 2014 发射的火箭所留下的垃圾。

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有史以来第一次！但SpaceX被冤了？据新头壳今天引述消息报道说，将撞上月球的太空垃圾其实来自中国嫦娥 5 号 T1。 任务于 2014 年 10 月发射的长征三号丙运载火箭。

中国嫦娥 5 号 T1 任务于 2014 年 10 月发射的长征三号丙运载火箭。

据《科学艺术网》称，今年 2 月初，比尔．格雷开发了一款追踪太空垃圾的程式，发现其中一块将在 3 月 4 日撞上月球，这将是有史以来第一次类似事件。格雷原先推测，那块垃圾是 SpaceX 公司在 2015 年发射的“猎鹰 9 火箭”的 推进器。按原定计划，这些推进器可以被回收，但那次任务没有足够燃料返回地球，导致第二节助推器失控并在地球轨道上漂浮。据比尔．格雷称，“我认为它是 DSCOVR 任务里面的某个硬件。更多数据确认 WE0913A （这块垃圾的代号）在发射任务完成两天之后已经超过月球的位置，于是我们认为这块垃圾就是火箭的第二节。”

DSCOVR 是美国国家海洋和大气管理局（NOAA）2015 年发射的“深太空气候观测站”卫星的缩写。当时由猎鹰 9 火箭承载这项发射任务。

据该报道，消息发布后， SpaceX 遭到多方谴责，指控他们没有处理好所制造的太空垃圾。

但在 12 日，格雷收到来自 NASA 喷气动力实验室工程师乔恩·乔尔吉尼（Jon Giorgini）的电子邮件，说他发现 DSCOVR 的太空轨道并不靠近月球，因此其运载火箭的第二节不太可能出现在月球的附近。

数据分析师比尔．格雷在重新检查数据后，发现另一可能的来源，“中国嫦娥 5 号 T1 任务于 2014 年 10 月发射的长征三号丙运载火箭。这次任务发射了一个小型探测器去月球，为以后去月球采集样品做准备。”

据格雷表示，这个项目的发射时间、使用的轨道都与这个 3 月初即将撞上月球的太空垃圾完全符合。

目前此消息没有进一步证实或反驳。