普京表示希望谈判， 俄罗斯撤回乌克兰附近部分演习部队

俄罗斯总统普京星期二与到访的德国总理朔尔兹会谈后，就俄国在乌克兰附近集结大军而被指责计划入侵一事表示，俄国当然不想开战，也准备继续与西方谈判，以降低乌克兰紧张局势。

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中央社报道，普京与朔尔兹在莫斯科会谈后在记者会表示，正因俄国不希望爆发战争，因此提出建议希望谈判。

他又说：“我们准备进一步合作。我们准备继续走谈判路线。”这包括就导弹与其他议题和西方继续对话。

俄国在乌克兰边界附近集结十多万大军，西方担心俄军随时可能入侵乌克兰，近几个星期紧张情势持续升高，战火似乎一触即发。不过，俄国一直否认有意入侵，星期二并宣布在乌克兰附近演习的部分部队已经撤回。

朔尔兹表示，他欢迎俄国宣布撤军，认为这是缓和紧张情势的“好迹象”。“我们希望还会出现更多好迹象。”

他又说：“应该仍可能找到解决方法。不论情势看似如何艰难和严峻，我不愿说已经没有办法了。”

普京表示，俄国准备与西方和北大西洋公约组织（NAT0）商谈限制在欧洲部署中程导弹以及演习的透明化等问题，同时采取其他建立互信的措施，但他也强调，西方必须接受俄方的主要安全要求。

俄国2014年已吞并原属乌克兰的克里米亚半岛，并支持控制乌克兰东部顿巴斯地区（Donbas）的分裂主义势力，但俄国否认计划侵略乌克兰。

克里姆林宫坚持，北大西洋公约组织（NATO）必须保证永远不会让乌克兰加入北约，并撤离已加入北约的东欧国家，实质划分欧洲的影响力范围。美国及其欧洲盟友拒绝相关要求。