北约怀疑俄罗斯是否真撤军 乌克兰总统没见到撤退迹象

俄罗斯宣称，更多俄国部队正在撤离乌克兰周围地区，但北大西洋公约组织敦促莫斯科当局拿出证据；乌克兰总统泽连斯基也在今天全国团结日表示，没有看到任何俄军撤退迹象。

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俄罗斯国防部说，俄军于靠近乌克兰的南部与西部军区结束军演后，正在撤回基地，并公布影片显示战车和军用车辆离开克里米亚半岛。

史央社报道，北约秘书长史托腾柏格在为期两天的北约防长会议一开始告诉记者：“俄罗斯是否撤军仍有待观察…我们看到的是他们增加军队数量，更多的部队正在（往乌克兰边境）路上。”

克里姆林宫称北约评估错误。莫斯科驻爱尔兰大使表示，俄罗斯西部的军队将在3到4週内回到原本驻地。

俄罗斯昨天宣布，部署在乌克兰附近地区的部分俄军部队结束演习后，已开始返回基地。

英国广播公司（BBC）报导，乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskiy）星期三走访西部时表示，他还未看到任何俄军从乌国边境附近阵地撤出的迹象。

泽连斯基先前将美国警告俄罗斯可能入侵乌克兰的2月16日。

泽连斯基说：“老实说，我们对所遇到的实际情况做出了反应，而我们还没有看到任何撤军，我们仅有听说过。”

美国总统拜登（Joe Biden）昨天说，仍有超过15万俄军在乌克兰边界附近集结，华盛顿还没有确认俄军有任何撤军动作，而莫斯科入侵行动仍“很有可能”发生。

拜登一再警告，俄罗斯如果攻击乌克兰，就将付出高昂代价，西方将对俄国企业和从俄罗斯通到德国的北溪2号（Nord Stream 2）天然气管线祭出制裁。

不过，拜登也重申愿意就军备控制、透明措施和战略稳定与俄罗斯对话。克里姆林宫发言人培斯科夫说，俄罗斯总统普京也乐意展开谈判。