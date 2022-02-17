NBA球星坎特获诺贝尔和平奖提名

素以捍卫人权，不向金钱和权力低头著称的NBA球星坎特，最近由于为中国人权发声而被火箭队弃约。然而，他得到了诺贝尔和平的提名。

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据中央社波士顿2月16日报导，美国职篮NBA波士顿塞尔蒂克前中锋坎特在推特表示，能获得诺贝尔和平奖提名，他感到既荣幸又受宠若惊；他说，有时候表明立场比领到下一份薪资更重要。

坎特（Enes Kanter Freedom）今天转推「大西洋月刊」（The Atlantic）一篇题为「我们现在都是现实主义者」（We Are All Realists Now）的文章，内容提到NBA对坎特，就像对维吾尔族一样，眼不见心不烦。

土耳其裔的坎特在NBA征战11年，去年11月入籍美国时改姓为「自由」（Freedom）。他近来直言不讳地谈论人权，并在社群媒体上批评中国对待维吾尔族的方式。他针对西藏、台湾及香港的发言也引起关注，还曾呼吁抵制2022北京冬季奥运。

在本月10日NBA交易大限前，波士顿凯尔特人队用坎特、施洛德（Dennis Schroder）、费尔南多（Bruno Fernando）3名球员，交换休士顿火箭的塞伊斯（Daniel Theis）。交换后，火箭队随即宣布放弃坎特，让他成为自由球员。

「大西洋月刊」文章提到，当天有30名诺贝尔奖得主发表公开信，呼吁凯尔特人与坎特一起站在「历史对的那边」，「不要放弃他这名球员」。

坎特曾说台湾总统蔡英文是他心目中的英雄。台湾外交部今天表示，感谢坎特站在民主自由的一方，长期支持台湾。台湾外交部北美司长徐佑典在今天的行记者会上，表达了对坎特长期力挺台湾的感谢。