俄罗斯再宣布撤军 移走坦克轰炸机

在西方担心俄罗斯攻打乌克兰的背景下，俄罗斯今天2月18日又宣布了新的撤军行动：撤走乌克兰边境附近的坦克，并将部署在克里米亚（2014年被俄吞并）的一些轰炸机转移到其他机场。

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俄罗斯国防部在一份声明中说，"又一列运载俄西部军区坦克部队人员和设备的列车返回了在下-诺夫哥罗德（Nijni Novgorod）地区的永久基地"，该地距离乌克兰1000多公里。这份声明还说，这些部队在"完成计划中的训练演习"后，正返回其驻地。

俄罗斯“国际文传社”援引俄罗斯舰队发言人阿列克谢-罗列夫的话说，作为演习的一部分，驻扎在克里米亚的10架苏-24轰炸机已经离开克里米亚半岛，飞往俄罗斯的其他机场。

华盛顿强调，俄罗斯在乌克兰附近部署了超过15万军队，引发了人们对其入侵该国的担忧。美国总统拜登称，莫斯科正在为攻击乌克兰寻找一个借口。

美国国务卿布林肯昨天在联合国安理会的会议上陈述了美国对俄罗斯可能侵犯乌克兰的担忧，指出莫斯科有可能捏造“恐怖主义炸弹袭击”，捏造“发现大规模的墓地”，“制造无人机袭击平民”，或者制造“假的，甚至是真的，化学武器袭击，然后将这些事件描述为种族清洗，或种族灭绝，作为出兵乌克兰的借口。