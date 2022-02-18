德国大陆集团不顾中国压力继续在立陶宛投资

德国汽车零部件制造商大陆集团(Continental) 的一名高管表示，该集团在立陶宛的计划与一开始所说的相同，将继续投资立陶宛，尽管可能被卷入立陶宛与北京的外交争端。

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路透社2月18日援引一位大陆集团高管的话说，尽管北京与波罗的海国家之间的外交争端威胁到这家德国汽车零部件制造商，但仍将继续投资立陶宛的一家工厂。

两名知情人士去年12月曾告诉路透社，中国正在向大陆集团施压，要求其停止使用立陶宛制造的零部件。此前，立陶宛因在首都维尔纽斯允许开设事实上的台湾大使馆而与北京发生争执。

路透社说，台湾是一个被中国视为其领土一部分的自治岛屿，在大使馆争端发生后，中国已迫使跨国公司断绝与立陶宛的关系，否则这些公司将面临被排除在中国市场之外。此举将企业拖入外交争端，并将北京自己置于与欧盟的冲突中。

但德国大陆集团在立陶宛工厂的负责人告诉当地报纸 Verslo Zinios，其投资计划没有改变。

当地报纸引述名叫Shayan Ali的高管说，“我们在立陶宛的计划与我们一开始所说的相同——1,500 个工作岗位和超过1.85 亿欧元（2.1 亿美元）的投资。”

当被问及中国的贸易压力时，他说，工厂“无疑受到了形势变化的影响，我们竭尽全力适应不断变化的形势”。他没有提供更多细节。

德国大陆集团在 2017 年表示，将在立陶宛工厂投资9500万欧元，创造1000个工作岗位。然后大陆集团紧接着在去年宣布，对该工厂追加9000万欧元投资，同时创造500个就业岗位。

大陆集团发言人告诉路透社，“到目前为止，我们没有偏离计划的投资时间表。”

今年 1 月，欧盟在美国、澳大利亚和台湾的支持下，就北京对立陶宛的“贸易限制”向世贸组织发起了针对中国的贸易诉讼。

中国外交部去年12月否认北京曾施压跨国公司，要求其不要使用立陶宛生产的零部件，但同时宣布，中国公司今后不再信任立陶宛。