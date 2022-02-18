澳洲发现疑似中国间谍走私国防物资阴谋（一）

《悉尼先锋晨报》2022 年 2 月 18 日消息，澳大利亚联邦警察局挫败了由两名昆士兰商人涉嫌从俄罗斯向中国走私军事装备的阴谋。该报说，这是消息人士透露的广泛调查中的一小部分，该调查还涉及一个据称与中国国家主席习近平的亲信有联系的中共间谍集团。

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澳大利亚议会本周在有争议的中国影响力的指控下凌乱之际。周五（2月18日），昆士兰地方法院听取了有关64岁的华裔黄金海岸会计师音译名李博伟（Kim Bowei Lee）和63岁的俄裔布里斯班企业家亚历山大-切尔（Alexander Cher）违反澳大利亚《国防贸易管制法》的指控。

《悉尼先锋晨报》引述多个未获授权公开发言的官方消息来源称，这些指控源于澳洲安全情报组织（ASIO）对一个据称在澳大利亚运作的中国间谍网络的更广泛调查。早在2016年8月，澳大利亚官员拦截了一架由澳大利亚赌场组织的、从黄金海岸飞往新西兰的不寻常的私人飞机，发现了这个所谓的网络成员。

华裔黄金海岸会计师李博伟是该航班上6名乘客之一。其他乘客包括习主席的表弟齐明(Ming Chai) ，绰号“唐人街先生”（Mr Chinatown）的墨尔本有组织犯罪头目和赌场经营者汤姆-周（Tom Zhou），以及另一个被怀疑与中国情报部门有关的人物。

布里斯班地方法院周五听取了有关李博伟先生（Kim Bowei Lee）和切尔先生（Alexander Cher）与另一名中国公民和前墨尔本商人布莱恩-陈（Brian Chen）合作的指控。布莱恩-陈目前在海外躲藏，是国际刑警组织红通令的追捕对象。

一位听取过澳洲安全情报组织（ASIO）简报的官方消息人士称，布莱恩-陈是一名中国军事情报人员，他"作为间谍在世界各地旅行"。一名澳大利亚安全情报组织的线人在两年前声称，布莱恩-陈曾试图通过维多利亚州自由党成员赵波（Nick Zhao）在联邦议会安插特工。

2019年3月，布莱恩-陈在墨尔本机场，曾受到澳洲安全情报组织官员的问讯陈，但随后他被允许离开澳大利亚。

该报说，李博伟和亚历山大-切尔面临的指控仅仅涉及非法从事国防物资供应的中介活动，并没有暗示他们参与了间谍活动或有任何其他犯罪行为，而且这些指控还有待法庭检验。

据法庭文件指控，2018年1月9日至同年7月27日，这两人"安排另一人向中华人民共和国供应俄联邦国防物资和战略物资清单第一部分中的货物。"

亚历山大-切尔是俄罗斯移民，曾在昆士兰州和新南威尔士州经营一系列公司。上周他被探员指控后，短暂出庭即获保释。但他不得离开澳大利亚，每周向当局报告两次。今天周五上午，他被要求发表评论时说："我现在不能说话。稍后再给我打电话"，然后挂断了电话。

根据企业和财产记录，切尔先生在澳大利亚的第一家企业是1996 年他在 Bronte 创立的一家农业公司。1990 年代后期，他搬到昆士兰，将自己的名字从亚历山大-切尔克佐夫（Alexander Tcherkezov）缩短为阿莱克斯-切尔 （Alex Cher），并在俄罗斯和乌克兰商人的部分资助下，在房地产、建筑和海事领域成立了一系列公司。切尔先生还担任澳洲联邦政府许可的移民代理，经营一家名为尼塔国际（Nita International）的公司，帮助俄罗斯人获得澳大利亚的签证或居留权。

根据法庭文件，李博伟（Kim Bowei Lee）上周在涉嫌阴谋从事军事装备走私的框架内获得了保释。

联邦警察在一份声明中证实称，“一名 64 岁的黄金海岸男子和一名 63 岁的布里斯班男子被指控安排供应[军用]物资。”

澳洲联邦警察的这份声明没有提及布莱恩-陈的名字，但说，一名“59岁，未具名的中国公民”，据信目前居住在海外，是通缉对象。

悉尼先锋晨报说，这段文字证明针对布莱恩-陈的案件是澳洲安全情报组织对中国在澳洲情报活动和中国有组织犯罪活动更广泛调查的结果。而这一更广泛的调查并不涉及切尔或李博伟。

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