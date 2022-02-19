美国前驻联合国大使海莉向谷爱凌喊话：美国或中国你只能选一国

美籍18岁中美混血滑雪选手谷爱凌代表中国出赛北京冬奥会。谷爱凌被媒体质问她的国籍时回答：“当我在中国时，我认为自己是中国人；当我在美国时，我认为自己是美国人”。对此，前美国驻联合国大使海莉(Nikki Haley)向谷爱凌喊话，指出美国或中国她只能选一国。

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海莉近日接受美国网刊《真清晰政治》(Real Clear Politics)访谈，针对在旧金山出生，2019年起改穿中国队服出征奥运的谷爱凌表示：“就国籍而言，中国或美国？你必须选边。”海莉说：“不能既是美国人又是中国人，美国中国是两个迥异的国度，每位运动员都需要知道，当他们披上国旗，他们会代表自由，或者是侵犯人权，没有中间地带。”

在美国出生和长大的谷爱凌，代表中国出战北京冬奥会，成为美国社会普遍关注的话题，并引发“好移民还是坏移民”的讨论。据美国中文《世界日报》报道：佛蒙特州米德尔伯里学院美国研究副教授瑞秋‧朱(Rachael Miyung Joo)表示：滑雪选手谷爱凌和朱易都是美国出生的华裔，这两位选手代表中国参赛，成为人们质疑华裔忠诚度的象征。

美国的主流媒体几乎一致批评谷爱凌代表中国出赛冬奥会的行为。媒体在报导谷爱凌夺金的消息时，都提到她的国籍问题。福克斯（Fox）电视新闻主持人凯恩（Will Cain）说：“谷爱凌忘恩负义，背叛了不仅养育了她，还把她变成了世界级滑雪者的美国，她是可耻的。”《纽约时报》则问道：“谁能像谷爱凌一样，既是中国人也是美国人？”