英国风暴刷新纪录肆虐欧洲至少9人死亡，专家预警“刺状急流”

2月19日星期六，英国有记载以来最猛烈的风暴尤尼斯继续肆虐欧洲西北部国家，截至目前至少有9人死亡，法国北部两省7万5千户家庭截至星期六早8点仍然没有恢复供电。有气象专家预警称，尤尼斯风暴可能会引发特殊的气象现象“刺状急流”，这一现象曾在“1987年大暴风”期间出现，当时单英法两国就记录到至少22人丧生。

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综合美联社与法新社2月19日早消息，尤尼斯风暴在欧洲造成的死亡人数已经升至至少9人，目前掌握的情况有：倒下的树木砸中了一名三十多岁的女子所乘坐的车中导致其死亡，英格兰西北部强风导致的一块碎物击中了一名五十多岁男子所乘车辆的挡风玻璃致其死亡，英格兰南部一男子因其驾驶的撞上了树木而死亡；荷兰记录到三人被树木砸死，另有一人被在驾车途中被树木砸中身亡；爱尔兰东南部一名六十多岁男子死亡，比利时一名七十九岁的加拿大男子因试图抢救被风卷走的物品而落水身亡，德国一名摩托骑手因被倒塌的树木砸中而身亡。

尤尼斯风暴是本周袭击欧洲的第二场风暴，第一场风暴已在德国和波兰导致至少5人丧生。本次风暴生成于爱尔兰上空，之后横扫英国，法国北部，比利时，之后继续朝着丹麦和德国行进，英国记录到每小时超过200公里的风速，而法国气象局也记录到北加莱地区风速一度达到每小时173.9公里，，这些都是当地前所未见的。多国发布气象和洪水预警，德国最大的铁路运营商在周五叫停了德国北部全部火车客运服务。

英国气象专家皮特-因内斯认为，本次风暴可能与大西洋东部上空产生的罕见强烈“刺状急流”有关，“强烈的刺状急流就像一条风暴生产线一样源源不断地每一两天就生出新的风暴”。“刺状急流”的一个典型例子发生在1987年大风暴期间，当时仅英国就有18人丧生，拔起1500万棵树。英国皇家气象学会首席执行官丽兹-本特利解释称，“刺状急流”类似于天空中的蝎子，“因为它就像蝎子尾巴上的刺一样，随着风暴而移动”。英国帝国理工学院极端天气事件专家弗里德里克-奥托表示，没有证据表明气候变化是欧洲出现更猛烈风暴的原因，但“由于人类活动导致气候出现变化，降雨变得更加强烈，因此此类风暴造成的破坏程度有所增强”。另外海平面上升，也使得风暴与洪水的组合，会导致出现更强大的破坏力。