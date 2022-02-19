英国：若西方不支持乌克兰 台湾将受威胁

英国首相鲍里斯-约翰逊2月19日周六在慕尼黑安全年度会议上表示，如果西方国家不遵守其支持乌克兰独立的承诺，将在全世界产生破坏性的后果，包括对台湾而言。

广告 继续浏览后续

俄罗斯军队在乌克兰边境附近集结。俄罗斯总统弗拉基米尔-普京今天发动了一场战略核导弹部队的演习。他拒绝接受西方对他准备入侵乌克兰表示的担忧。

路透社报道，英国首相约翰逊今天在慕尼黑的一次安全会议上说："我们不完全知道普京总统打算做什么，但预兆是黑暗的。

他说："如果让乌克兰陷入危险当中，这种冲击将在全世界引发反响。这些回声将在东亚听到，将在台湾听到。"人们会得出结论说，“侵略是有回报的”，“使用武力是有道理的。”

该报道说，中国认为台湾是其领土的一部分，并且不排除使用武力来重新控制该岛。而台湾自1949年以来一直实施自我管理。

英国首相约翰逊说，西方国家曾多次告诉乌克兰，他们支持其独立。但，"如果在乌克兰的主权和独立受到危害时，我们却视而不见，那么，“这些话听起来是多么空洞，多么无意义，多么具有侮辱性”。

路透社说，本周二，英国已经表示，如果俄罗斯入侵乌克兰，英国可能会阻止俄罗斯的公司在伦敦融资，并通过立法扩大对俄罗斯公司和个人的制裁。

今天，约翰逊首相在慕尼黑宣布说：“我们将制裁那些对俄罗斯国家具有战略意义的俄罗斯的个人和公司，使他们无法在伦敦金融市场筹集资金。

英国首相还补充说，欧洲需要断掉对俄罗斯石油和天然气供应的依赖，以便规避受其讹诈的风险。

此外，在军事方面，英国首相约翰逊预言道：如果俄罗斯入侵乌克兰，它将付出沉重的军事代价。

约翰逊最后说：“我担心闪电战之后会出现漫长而丑陋的报复行动、和一个复仇和叛乱时期”。“而俄罗斯的父母们将为失去的俄罗斯年轻士兵们而哭泣”。