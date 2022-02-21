俄罗斯指控乌克兰发射炮弹，乌克兰否认

俄罗斯联邦安全局星期一指控乌克兰发射炮弹，摧毁俄军1个边防哨所，还说边防部队成功阻挡乌国侦查小队跨越边境，并杀死5名越界破坏分子，但这些指控都遭到乌克兰否认。

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中央社报道，俄罗斯联邦安全局（FSB）稍早发布声明表示：“2月21日上午9时50分，一枚来自乌克兰的不明发射物摧毁联邦安全局边防单位在罗斯托夫地区（Rostov）使用的一处边界设施，地点距离俄乌边界约150公尺。现场有工兵在执行任务，事件并未造成人员伤亡。”

俄罗斯新闻社（RIA）还公布联邦安全局提供的影片，显示1座小型库房被毁。只是画面中并没有出现俄方所称炮弹的碎片。

乌克兰随即否认砲击俄国边防设施。先前乌克兰军方也曾指控俄方伪造炮击照片，意图嫁祸给乌克兰，且俄国佣兵已抵达分离主义分子控制的乌克兰东部地区，以与俄国特种部队携手进行挑衅行动。

同日，俄军还发布另份声明，称一群来自乌克兰的“破坏分子”试图入侵俄国边境，结果“冲突导致乌克兰方的5人被杀”。这起事件发生于上午6时，地点则在罗斯托夫地区的米加金斯卡亚村（Mityakinskaya）附近。

俄军方面表示，边境部队与边防人员皆无任何伤亡；乌克兰军队已派出2部车辆进入俄国境内，撤离侦查小队。

针对俄军相关声明，乌克兰再度驳斥，并称其为“假新闻”。乌克兰强调，事发当时，该国军队并未出现在罗斯托夫地区。

早自本月17日开始，乌克兰与乌东亲俄分离主义地区分界线地带的零星炮击事件就已明显增加，情势令西方国家相当忧心。