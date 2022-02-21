博雷利：当俄罗斯和中国试图重新定义术语时该怎么办？

欧盟外交与安全政策高级代表博雷利（Josep Borrell ）周日在慕尼黑安全会议发表演讲，关注语言的政治影响。博雷利当天演讲的主题是“当俄罗斯和中国试图重新定义术语时该怎么办？”

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博雷利在演讲中向参会者表示，我确信我们将讨论各种紧迫性以及欧洲可以做些什么：关于乌克兰、萨赫勒、波斯尼亚或伊朗核谈判。与国防部长们同在的这个小组，我相信我们还将讨论（欧盟）“战略指南针”、欧盟-北约关系等。但是，在我们开始讨论这些具体问题之前，让我先缩小一下。并分享我对我们面临的重大意识形态挑战的看法。冷战结束三十年后，我们正面临着重新定义多边秩序核心原则的坚定努力。这场战争的结果将决定以联合国、国际法和普遍权利为核心的战后多边“成果”能否存续。或者，这是否会被以权力为基础的多极秩序、影响区域和相对主义的人权方法所取代。

据博雷利说，这些天来，每个人都在谈论叙事之战。两年前，当我在新冠病毒疫情大流行开始时使用这个词时，我受到了批评——不仅是北京。一场关于哪种模式最适合抗击疫情的斗争，后来演变成一场关于国际秩序本质的斗争。

据博雷利说，2月4日的俄中联合声明是一场长期运动的高潮。是对抗的宣言，很明显也是修正主义宣言，检讨世界秩序的宣言。值得仔细阅读。一篇引人注目的文章指出，“俄罗斯和中国反对外部势力破坏两国共同周边地区安全和稳定。”

《联合国宪章》以“我联合国人民同兹决心”开头，第1条定义了“人民平等权利和自决原则”。但对俄罗斯和中国来说，国家是主权者，而不是人民。因此，他们坚称“反对外部势力以任何借口干涉主权国家内政，反对‘颜色革命’。”

博雷利说，重新定义民主是他们修正主义运动的重要组成部分。他们谈论“真正的民主”。添加限定形容词让我们想起苏联时代，当时共产主义政权在佛朗哥的西班牙谈论“人民民主”或“有机民主”。他们说，民主应该“因地制宜”实施。有人告诉我们，“中俄作为具有悠久历史文化的大国，有着深厚的民主传统，植根于数千年的发展经验”。俄罗斯声称拥有数千年发展民主的经验。

博雷利说，去年12月，拜登总统组织民主峰会时，中国发布了一份白皮书，标题很鲜明：“中国：民主行之有效”。它认为评判民主的最终标准是“是否产生结果”。因此，这不是基于人民在自由选举中表达的同意，而是基于他们提供的结果。

博雷利称，我认为这不是语义讨论，而是政治讨论。我们每天都可以看到多边组织中如何为人权的普遍性而争论不休。威权国家——不仅仅是俄罗斯和中国——试图将个人权利的概念相对化，使其受到当地和文化决定的限制。

另一个前线是在联合国和其他论坛制定的关于数据或监控软件等新技术的标准之争。这些标准继续反映普世价值至关重要。毫不夸张地说，谁制定规则，谁就统治世界。

博雷利说，对于喜欢谈论“布鲁塞尔效应”的欧洲人，我说如果我们今天不成为开发技术的领导者，我们明天就不会成为制定技术标准的领导者。我们必须意识到不要失去这种领导地位。

备受讨论的俄罗斯试图重新定义欧洲安全秩序是这场战斗的另一条战线。这是我们面临的严重前线。

据博雷利指出，真正的问题是在他们面前做什么？我看到三个轨道：

1. 我们必须为长远做好准备，并准备好看到“技术和法律就是政治”。因此，当我们说我们要捍卫联合国系统、欧安组织的法律和人权的普遍性时，我们必须明白，这一切都始于定义术语并维护其含义。

2. 我们必须认识到，主要目标不是西方政府或公众，而是那些处于“摇摆州际”的人：即非洲、东南亚、拉丁美洲和中东的政府和公众。

这不是关于“保卫西方”，而是维护共同安全和促进集体目标的共同原则。最大的问题是，什么样的模式将让这些“摇摆国家”遵循，今天他们在遵循民主制度即我们的制度，还是更专制的制度之间犹豫不决。因为他们得到承诺会得到更好的结果。

民主的信息是在全球引起共鸣的信息。看看非洲晴雨表显示，绝大多数人（70%）想要多党民主，而且——不，尤其是——在威权统治的国家。我们需要利用对民主的广泛支持，并与他们合作。

3. 我们需要避免看起来防守或向后看。

事实上，俄罗斯和中国想要回到19世纪的帝国之战。俄罗斯和中国变得越来越自信，愿意恢复他们过去的旧帝国。我们在21世纪向前迈进——并带着我们在20世纪吸取的教训。这是我们在安全和防务方面战斗的真实视角。

博雷利说，总而言之，联合国和更广泛的多边体系有两条腿：国家的基本平等加上对其主权的承认，以及在承认所有人类的权利的情况下追求共同目标。如果你拿走第二条腿，而只看第一条腿，那么你就只剩下国家主权了。这将意味着剥夺我们在过去75年中取得的进展。这就是为什么我们必须抵制这种重新定义术语的俄罗斯与中国的修正主义运动。

博雷利表示，简而言之，是的，我们必须说权力的语言，正如你以前听我说过的，但也要注意语言的力量。