日首相拟在G7视频峰会上强调不能凭实力改变现状

自东京方面消息，日本政府2月21日宣布，首相岸田文雄24日将出席七国集团（G7）视频峰会。七国领导人通过会议预计将磋商如何应对紧张的乌克兰局势。日方认为若放任俄罗斯进攻，影响还会波及东亚地区的安全环境，将加紧与G7合作。此举考虑到了俄中关系及合作升温。

广告 继续浏览后续

据共同社报导，岸田文雄在21日的日本众议院预算委员会会议上，就越来越多观点认为俄军或在数天内攻乌强调称：“这不仅是欧洲，而且是与亚洲等国际社会的秩序有关的问题。”报导指，该发言暗示了这可能给中方的行动带来影响。关于俄方动向，岸田文雄称：“正抱着重大关切予以关注”。

报导称，在本周的七国集团视频峰会上，岸田文雄欲结合印太地区的中方动向，强调不论在哪个地区都无法接受“凭借实力改变现状”。会上，围绕台湾、东海和南海的中方动向也可能成为话题。

报导援引日本政府高官的话说，“若放任（俄方）在乌克兰凭借实力改变现状，在亚洲也可能演变为被放任的局面。”此前，英国首相约翰逊19日在慕尼黑安全会议上发表演讲时说：“如果乌克兰受到威胁，世界各地将感受到这股冲击所发出的回声。东亚将听到这些回声，台湾也能听到。”

就国际社会任凭俄罗斯进一步入侵乌克兰的后果，约翰逊指出：“现在的风险是人们会得出结论说，侵略是有回报的，力量即是正义。”据共同社介绍，岸田文雄拟在此次的七国集团视频峰会上，就若俄罗斯入侵乌克兰将触发的对俄制裁与英美等国领导人采取一致步调。

日本内阁官房长官松野博一21日在记者会上强调：“共享自由、民主、法治等普世价值的G7团结一致并主导国际社会极其重要。”