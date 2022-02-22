乌克兰：安理会紧急会议美国批普京称「维和」是一派胡言

俄罗斯承认乌克兰境内两个亲俄分离主义人士控制地区为独立实体，而俄罗斯承认乌东两分离地区的独立地位后立即派兵进驻后致使乌克兰危机进一步深化，在美国，法国等国紧急要求下，联合国安理会昨夜今晨为此召开紧急会议，美国在会中痛批俄国以维和为名派兵的说法是一派胡言。

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据法新社报道称，俄罗斯承认乌克兰东部2共和国，多国要安理会紧急开会因应。除了美、法两国，还有其他多国也要求联合国安全理事会召开紧急会议。根据乌克兰致联合国的信，要求召开这次会议的国家，还包括英国、爱尔兰和阿尔巴尼亚。

联合国安理会目前由俄罗斯担任轮值主席国，因此将由他们安排正式会议时间。

在乌克兰的信中，乌克兰驻联合国大使基斯利茨亚（Sergiy Kyslytsya）援引联合国宪章（UN Charter）和议事规则，要求让他代表乌克兰，参加任何相关的紧急会议。信中同时要求联合国秘书长古特雷斯（Antonio Guterres）及欧洲安全暨合作组织（OSCE）的代表出席这场紧急会议。

美国驻联合国代表汤玛斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）表示，她支持召开紧急会议。她在声明中说：「安理会必需要求俄罗斯，尊重联合国会员国乌克兰的主权及领土完整性。」美国大使批评说「俄罗斯的声明不过是场戏，显然是为了进一步入侵乌克兰制造藉口。」

乌克兰危机在俄罗斯承认乌东两分离地区的独立地位并派兵进驻后深化，联合国安理会周一稍晚为此召开紧急会议，美国在会中痛批俄国以维和为名派兵的说法是一派胡言。

法新社今天报道称，法国驻联合国大使黎维埃（Nicolas de Riviere）在进到联合国安全理事会会议厅前告诉记者：「我们面临一个非常、非常闹剧化的情况。」法国是在乌克兰号召下，少数几个响应召开紧急会议的国家之一。

美国驻联合国大使汤玛斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）在会中发表谈话时，对俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）稍早派遣部队进到乌克兰的顿内茨克（Donetsk）、卢甘斯克（Lugansk）地区「维持和平」的说法嗤之以鼻。汤玛斯-葛林斐德说：「普京称他们是维安部队，这是一派胡言，我们都知道他们实际的身份。」

普京在宣布承认顿内茨克、卢甘斯克两个地区的全国性电视演说中，称乌克兰是失败的国家，也是西方国家的「魁儡」。

美国大使汤玛斯-葛林斐德对此表示，那场演说充斥「一连串令人发指的虚假声明」，目的是要「为战争制造藉口」。

俄罗斯目前担任联合国安理会的轮值主席国，曾希望安理会的会议采闭门举行，但美国坚持让其公开。