俄乌局势加剧 全球粮食供应受限价格上涨

俄罗斯与乌克兰紧张局势加剧，导致全球粮食供应受到限制，小麦、玉米和大豆的价格大幅上涨。股票分析师和贸易商们表示，全球作物重量级大国俄罗斯和乌克兰之间不断升级的紧张局势可能会迫使小麦、玉米和葵花籽油买家寻求替代运输方式，从而推高已经接近多年高位的世界食品价格。

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路透社报导，在俄罗斯总统弗拉基米尔‧普京（Vladimir Putin）下令军队进入乌克兰东部分离地区后，欧洲东部侧翼处于战争边缘，全球股市暴跌，而原油价格飙升。

由于这两个国家约占全球小麦出口量的29%、世界玉米供应量的19%和世界葵花油出口量的80%，贸易商担心任何军事接触都可能影响作物流动，并引发进口商大规模争夺粮食供应以取代黑海地区供应。

芝加哥小麦期货周二上涨超过2%，玉米价格触及7个月高位，大豆价格也上涨。受全球产量下降和强劲需求提振，所有三种主要食品和饲料原料均已从2021年的低点上涨了约40%。

“黑海地区的供应中断将影响全球整体供应”，澳大利亚国民银行农业综合企业经济学家芬齐‧贝尔（Phin Ziebell）告诉路透社，“中东和非洲的买家将寻找替代（粮食）来源。”

根据路孚特（Refinitiv）航运数据，2021年，俄罗斯约70%的小麦出口流向了中东和非洲的买家。

贸易商们表示，俄乌紧张局势升级已经导致一些买家将船只转向其他供应商，因为他们担心任何战争爆发都会导致长时间的装载延误。

联合国粮食署去年底表示，在小麦和奶制品需求强劲的带动下，世界食品价格已经徘徊在10年的高位左右。

原油价格上涨为农产品市场提供了额外的支持，越来越多的农产品用于制造替代燃料。