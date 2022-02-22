美欧协调今推制裁俄罗斯新措施

在俄罗斯承认乌克兰的两个分离地区为独立地区并向那里派遣“维和”部队之后，美国正在与盟国进行协调，将于周二宣布对俄罗斯的新制裁。消息称拜登政府已经准备了一份针对俄罗斯的初步制裁方案，其中包括禁止美国金融机构为俄罗斯主要银行处理交易。

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据路透社报道称，根据美国官员周一的表示，在莫斯科承认乌克兰的两个分离地区为独立地区并向那里派遣“维和”部队之后，美国正在与盟国进行协调，将于周二宣布对俄罗斯的新制裁。

美国常驻联合国代表托马斯-格林菲尔德(Linda Thomas-Greenfield)周一晚间在联合国安理会会议后告诉记者：“明天美国将对俄罗斯这一明显违反国际法及乌克兰主权和领土完整的行为实施制裁。”据格林菲尔德称，“我们能够、将会而且必须团结一致地呼吁俄罗斯撤军，回到外交途径，努力实现和平。”

俄罗斯总统普京在周一承认乌克兰东部的两个分离地区独立，并要求俄国防部向这两个地区部署军队以“维护和平”，加剧了俄罗斯与西方国家在乌克兰问题上的紧张关系。

拜登政府官员说，普京的举动并没有触发美国及盟国一直在研究的俄罗斯入侵乌克兰情况下将实施的一揽子广泛制裁措施，因为俄罗斯已经在该地区派驻了军队。作为回应，白宫宣布了单独的、不太严厉的、更有针对性的制裁。

白宫发言人普萨基表示，拜登总统发布了一项行政令，将“禁止美国人向所谓的乌克兰DNR和LNR地区进行新的投资、贸易和融资。”DNR和LNR指的是自行宣告的顿涅茨克人民共和国和卢甘斯克人民共和国。

普萨基表示周二将出台更多措施。据另一位白宫发言人表示，这些措施将针对俄罗斯。

据路透社该报道，虽然无法确定周二可能会宣布哪些制裁或出口管制措施，但知情人士在周末期间表示，拜登政府已经准备了一份针对俄罗斯的初步制裁方案，其中包括禁止美国金融机构为俄罗斯主要银行处理交易。

这些措施旨在通过切断俄罗斯目标银行和美国银行业之间在国际支付业务中的“代理”关系，打击俄罗斯经济。上述消息人士表示，美国还将对某些俄罗斯个人和公司祭出最有力的制裁手段，将他们列入特别指定国民(SDN)名单，实际上将他们逐出美国的银行系统，禁止他们与美国人进行交易，并冻结在美国的资产。

白宫一位官员在1月底表示，如果俄罗斯入侵乌克兰，拜登政府计划让一般俄罗斯民众免受美国出口管制的冲击，并将重点放在工业部门。不过白宫国家安全官员Peter Harrell表示，“关键人物”也将面临“严厉制裁”。也有可能宣布出口管制措施，但可能不会产生同样的立即影响，而是“削弱俄罗斯在几个关键行业进行工业生产的能力”。Harrell没有详细说明是哪些行业，但其他白宫官员提到了航空、海事、机器人、人工智能、量子计算和国防。