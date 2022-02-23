联合国：俄国入侵乌克兰将对全球造成毁灭性冲击

在俄乌危机愈演愈烈之际，联合国秘书长及乌克兰外长23日表示，俄罗斯对乌克兰的全面入侵，将对全球造成毁灭性冲击。联合国秘书长古特雷斯谴责俄罗斯并称联合国宪章“绝不是随意点的菜单” 。同时美国总统拜登宣布制裁俄罗斯北溪 2 号管道 。

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古特雷斯23日在安理会会议厅前向记者发表谈话再次重申，俄罗斯联邦决定承认顿涅茨克和卢甘斯克地区某些地域的所谓“独立”侵犯了乌克兰的领土完整和主权。

在纽约联合国大会（General Assembly）上，联合国秘书长古特雷斯（Antonio Guterres）警告，由于俄乌危机，世界正面临危险时刻。

乌克兰外交部长库列巴（Dmytro Kuleba）也警告，俄罗斯对乌克兰大规模战争的开始，将会是世界秩序的终结。

欧洲理事会主席米歇尔（Charles Michel）23日宣布，针对俄罗斯对乌克兰的“侵略性行动”，欧盟将于24日晚在布鲁塞尔召开紧急峰会。

米歇尔在邀请欧盟领袖与会的信中指出：“重要的是，我们继续团结坚定，共同确立我们的集体措施和行动。”

他表示：“因此，我想邀请你们欧盟领袖在2月24日周四参加欧盟理事会特别峰会，将于20时开始在布鲁塞尔举行实体会议。”

米歇尔提及：“使用武力和胁迫改变国界的手段，在21世纪没有立足之地。俄罗斯联邦的侵略性行动违反国际法，侵犯乌克兰的领土完整性及主权。”