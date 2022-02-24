俄外长受邀参加联合国人权理事会第四十九届会议

人权理事会

联合国人权理事会第四十九届会议将于2月28日至4月1日在日内瓦举行。会议期间，俄罗斯计划再次提出关于乌克兰境内讲俄语居民的人权受到侵犯的问题。

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俄罗斯入侵乌克兰议题将在下周日内瓦开幕的联合国人权理事会（HRC）会议成为棘手的议题。预计俄罗斯外长拉夫罗夫将抵达。乌克兰局势已列入安理会议程，定于 3 月 29 日进行讨论。然而，乌克兰周四强烈呼吁联合国就“俄罗斯侵略造成的”人权状况进行紧急辩论。

是否组织这场辩论取决于安理会的 47 个成员国，就此联合国将在未来几天的投票中做出决定。

在俄罗斯入侵邻国乌克兰后不久，俄罗斯方面向联合国证实了拉夫罗夫已抵达日内瓦，他将于周二在人权理事会 (HRC) 的高级别辩论中发言。同一天，美国国务卿布林肯和欧盟负责人博雷利也将通过视频致辞向安理会发表讲话。乌克兰外交部长德米特罗·库列巴周三也将发言。

联合国负责人安东尼奥·古特雷斯和联合国人权事务高级专员米歇尔·巴切莱特将于周一开始辩论。法国外交部长让-伊夫·勒德里昂也将于周一向安理会发表讲话。

瑞士驻联合国大使于尔格·劳伯 (Jürg Lauber) 表示：“重大的国际紧张局势对日内瓦的辩论产生了影响，即使安理会根据《宪章》主要负责讨论乌克兰危机”。

一些观察家担心，俄罗斯将通过让克里米亚代表代替其发言来进一步激化辩论。理事会发言人罗兰多·戈麦斯告诉法新社：“这在最近的会议上已经发生过，乌克兰人要求一个程序问题。”如有必要，预计几个国家的联合声明会提出抗议。

本届会议还标志着美国重返安理会，特朗普政府在 2018 年抨击了安理会的大门，指责其虚伪，尤其是在以色列方面。

埃塞俄比亚、缅甸、苏丹……理事会将在未来几周内讨论许多其他危机和侵犯人权的情况。

目前还没有人知道巴切莱特女士是否计划在会议期间发表她期待已久的关于中国新疆地区局势的报告。据人权组织称，至少有一百万维吾尔人和其他突厥少数民族成员，主要是穆斯林，现在或曾经被关押在中国西北部这一地区的集中营中。

北京表示，它们是职业培训中心，旨在引导他们远离恐怖主义和分裂主义。巴切莱特女士长期以来一直要求能够当场进行调查。