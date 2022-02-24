德国总理朔尔茨：“普京赢不了”

乌克兰

据德国广播电台报道，俄罗斯军队入侵乌克兰，在德国普遍引发震惊和愤怒。德国政府强烈谴责俄罗斯的攻击行为，并表示俄罗斯将承担后果。

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德国总理朔尔茨周四清晨表示：“这对乌克兰是可怕的一天，对欧洲是黑暗的一天。”当天下午，朔尔茨预告，俄罗斯将受到严厉制裁，为入侵乌克兰“付出沉重代价”。朔尔茨谴责是普京个人，而不是俄罗斯人民发动了战争。他说：“这是普京的战争。”

当天傍晚，朔尔茨发表电视讲话，他说，俄罗斯的行动是对一个独立和主权国家的攻击，没有任何理由可以辩解。他向乌克兰总统泽连斯基保证，乌克兰会得到德国的全力声援。

社民党籍总理朔尔茨还在电视讲话里再次呼吁普京，立即停止对乌克兰的攻击行动。朔尔茨还警告俄罗斯在袭击乌克兰后不要瞄准更多国家。普京不应低估北约捍卫其所有成员的决心。他还说，“普京赢不了”。

德国外长贝尔博克谴责普京撒谎并违反了国际法。绿党籍贝尔博克称，“我们今天在另一个世界里醒来。”她宣告，将对俄罗斯实行最严厉的制裁。

在德国首都柏林市中心的勃兰登堡门前，出现了反对普京发动战争的示威游行。

但德国广播电台同时报道说，一些专家对俄罗斯入侵乌克兰感到愤怒和无奈。德国并没有多少制裁手段。德国经济学院警告说，战争将使德国面临经济萧条和通货膨胀的威胁。通货膨胀可高达6%。

基民盟外事政治家Roderich Kiesewetter批评说：“我们很长时间里一直注重安抚俄罗斯，依靠外交。”这被普京看成是软弱的表现。西方现在必须对俄罗斯袭击乌克兰做出统一反应。

《法兰克福汇报》表示：普京发动战争，做了西方认为是不可想象的事。西方已多次证明自己只是个纸老虎。基辅将不得不独自应战。西方现在应做的是阻止普京进一步疯狂。